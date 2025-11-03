Санкции США заставили Китай сократить импорт российской нефти — Bloomberg
- Китайские госкомпании Sinopec и PetroChina отменили часть закупок российской нефти после санкций США против Роснефти и Лукойла.
- Частные нефтепереработчики также приостановили импорт из-за риска попасть под санкции.
Китайские нефтеперерабатывающие компании начали сворачивать закупки российской нефти после введения США и их союзников новых санкций против энергетического сектора РФ.
Об этом сообщает Bloomberg.
Китай сокращает закупки российской нефти
Государственные корпорации Sinopec и PetroChina уже отказались от нескольких запланированных поставок после объявления санкций в октябре.
Даже частные переработчики временно приостановили закупки, опасаясь повторения ситуации с Shandong Yulong Petrochemical Co., против которой недавно ввели ограничения Великобритания и ЕС.
По оценкам аналитиков Rystad Energy AS, объем поставок российской нефти в Китай сократился примерно на 400 тыс. баррелей в сутки — это около 45% от всего экспорта РФ в КНР.
Больше всего пострадал популярный сорт ESPO, цены на который резко упали.
Подобную тенденцию ранее продемонстрировала и Турция.
Местные нефтеперерабатывающие компании начали активно переходить на альтернативные источники поставок.
Так, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) уже закупил четыре новые партии нефти из Ирака, Казахстана и других стран с поставкой в декабре.
Компания Tupras также сокращает закупки российского сырья и готовится полностью отказаться от него на одном из своих заводов.
Напомним, что 22 октября США ввели новый пакет санкций против энергетического сектора РФ.
В список попали Роснефть, Лукойл и их дочерние структуры.