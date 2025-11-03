Китайские нефтеперерабатывающие компании начали сворачивать закупки российской нефти после введения США и их союзников новых санкций против энергетического сектора РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай сокращает закупки российской нефти

Государственные корпорации Sinopec и PetroChina уже отказались от нескольких запланированных поставок после объявления санкций в октябре.

Сейчас смотрят

Даже частные переработчики временно приостановили закупки, опасаясь повторения ситуации с Shandong Yulong Petrochemical Co., против которой недавно ввели ограничения Великобритания и ЕС.

По оценкам аналитиков Rystad Energy AS, объем поставок российской нефти в Китай сократился примерно на 400 тыс. баррелей в сутки — это около 45% от всего экспорта РФ в КНР.

Больше всего пострадал популярный сорт ESPO, цены на который резко упали.

Подобную тенденцию ранее продемонстрировала и Турция.

Местные нефтеперерабатывающие компании начали активно переходить на альтернативные источники поставок.

Так, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) уже закупил четыре новые партии нефти из Ирака, Казахстана и других стран с поставкой в декабре.

Компания Tupras также сокращает закупки российского сырья и готовится полностью отказаться от него на одном из своих заводов.

Напомним, что 22 октября США ввели новый пакет санкций против энергетического сектора РФ.

В список попали Роснефть, Лукойл и их дочерние структуры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.