Китай объявил о приостановлении действия дополнительных 24% таможенных тарифов на американские товары сроком на один год, оставив базовую 10% пошлину в силе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение тарифной комиссии

Как уточнила тарифная комиссия Государственного совета КНР, временная отмена дополнительных сборов начнет действовать с 10 ноября.

Такой шаг рассматривают как жест стремления к стабилизации торговых отношений между Пекином и Вашингтоном после нескольких лет торгового напряжения.

Решение приняли после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась на прошлой неделе.

Смягчение пошлин на сельхозпродукцию

Пекин также объявил о снижении пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию – до 15%.

Этот шаг особенно важен для внутреннего рынка Китая, поскольку США остаются одним из ключевых поставщиков сои, кукурузы и мяса.

Эксперты отмечают, что смягчение тарифной политики может стать сигналом к постепенному возобновлению диалога и снижению напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Контекст переговоров

Переговоры между Пекином и Вашингтоном проходят на фоне стремления обеих сторон сохранить экономический баланс и обеспечить стабильный доступ к стратегически важным товарам.

Приостановление части тарифов рассматривают как компромиссное решение, которое может открыть путь к конструктивным переговорам и предотвратить дальнейшую эскалацию торгового конфликта.

В ответ президент США Дональд Трамп объявил о снижении пошлин на китайские товары на 10%, в результате чего общий уровень американских тарифов составит 47%.

Этот шаг в Вашингтоне рассматривают как признак частичного смягчения торгового давления между двумя странами.

Трамп также подтвердил, что 50% пошлины на импорт из Индии останутся в силе, пока Нью-Дели продолжает закупать российскую нефть.

– США не намерены поощрять партнеров, которые поддерживают экономические связи с Москвой, – подчеркнул он.

Президент США вновь подчеркнул важность пошлин как дипломатического инструмента.

– Тарифная политика является ключевым инструментом для достижения мира. Она позволяет избегать войн и сохранять жизни миллионов людей, поскольку дает Вашингтону рычаги влияния на страны, ведущие агрессивную политику, – сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября введет дополнительные 100% тарифы на импорт из Китая.

Причиной введения пошлин, по словам Трампа, стало то, что Китай “занял крайне агрессивную позицию в сфере торговли”.

