Президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, йде робота над планом ядерного роззброєння США, КНР і РФ.

Трамп про план денуклеаризації США, Китаю й РФ

Президент США, виступаючи на Американському бізнес-форумі у Маямі, заявив, що Штати, можливо, працюють над планом ядерного роззброєння США, КНР і РФ.

– Ми не хочемо вступати у війни. Я перебудував армію. Ми маємо найсильнішу армію у світі. Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети. Ми переробили нашу ядерну зброю з ядерною потужністю номер один, що я ненавиджу визнавати, бо це так жахливо. Це так жахливо, якщо її коли-небудь доведеться використовувати. Росія друга. Китай третій, але вони наздоженуть нас за чотири або п’ять років. Вони хочуть нас наздогнати і зможуть це зробити. І ми, можливо, працюємо над планом денуклеаризації нас трьох. Побачимо, чи це спрацює, – сказав він.

Крім того, Трамп учергове розповів, як його метод економічного тиску, зокрема митними ставками, допомагає припиняти конфлікти у світі.

Зараз дивляться

– Хіба це не чудово? Це зробили мита. Без мит цього ніколи б не сталося. Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, Вірменія та Азербайджан, Камбоджа та Таїланд, всі вони були у стані війни, починали війни. Деякі війни тривали 32 роки. Одна тривала 38 років. Неймовірно.

Президент Путін, я розмовляв з ним два тижні тому, і він сказав: “Ми намагалися врегулювати цю війну протягом 10 років. Нам це не вдалося. Ви допомогли нам врегулювати ситуацію”. Я врегулював деякі з цих питань за годину. Без будь-якої допомоги з боку Організації Об’єднаних Націй, – сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що з 1 листопада запровадить додаткові 100% тарифів на імпорт із Китаю.

Причиною введення мит стало те, що Китай “зайняв вкрай агресивну позицію в сфері торгівлі”.

Водночас 5 листопада стало відомо, що Китай тимчасово скасував частину додаткових мит на американські товари.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.