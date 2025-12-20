Американские спецслужбы предупреждают, что кремлевский диктатор Владимир Путин намерен захватить всю Украину и вернуть части Европы, которые входили в состав бывшего Советского Союза.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

Что говорят разведки

Отчеты спецслужб США показывают, что реальность на самом деле резко отличается от того, что себе в голове рисуют президент Дональд Трамп и его переговорщики, которые заявляют, что Путин хочет положить конец войне.

Информация американской разведки также противоречит заявлениям Владимира Путина, что он якобы не представляет угрозы для Европы. Выводы США в основном совпадают с мнением европейских разведывательных агентств о том, что Путин стремится завладеть всей Украиной и территориями бывших государств Советского Союза, которые сейчас являются членами НАТО.

– Разведка всегда утверждала, что Путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки в этом абсолютно уверены. Балтийские страны считают, что они первые, – сказал в интервью Reuters Майк Квигли, член Комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии.

Цели Путина в Украине

На сегодняшний день Россия контролирует около 20% территории Украины, в частности большую часть Луганской и Донецкой областей, части Запорожской и Херсонской областей и оккупированный с 2014 года Крым.

Путин утверждает, что Крым и все четыре области принадлежат России. Президент США Дональд Трамп в рамках предложенного мирного соглашения давит на Киев, чтобы тот вывел свои вооруженные силы из Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский и большинство украинцев такое требование отвергают.

Напомним, что на этой неделе в Берлине встретились делегации из США, Украины и Европы, чтобы обсудить мирное соглашение и надежные гарантии безопасности для Украины.

Один источник заявил, что эти гарантии зависят от согласия Зеленского отдать территорию России. Однако другие дипломаты заявили, что это не так и что рассматриваются альтернативные варианты, ведь Зеленский против отдавать территории.

Дипломаты заявили, что гарантии, которые вступят в силу после подписания мирного соглашения, предусматривают развертывание европейских сил безопасности в соседних странах и в Украине, подальше от линии фронта.

Численность ВСУ должна быть ограничена до 800 тыс. человек. Однако несколько дипломатов заявили, что Россия хочет еще меньше, на что американцы готовы пойти.

Также гарантии безопасности предусматривают, что США будут предоставлять разведданные и другую помощь. План Вашингтона также предусматривает воздушное патрулирование над Украиной.

И очень сомнительно, согласится ли Путин на такие гарантии, поскольку он неоднократно отвергал развертывание иностранных войск в Украине.

