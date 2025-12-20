Американські спецслужби попереджають, що кремлівський диктатор Володимир Путін має намір захопити всю Україну і повернути частини Європи, які входили до складу колишнього Радянського Союзу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в американських спецслужбах.

Що кажуть розвідки

Звіти спецслужб США показують, що реальність насправді різко відрізняється від того, що собі у голові малюють президент Дональд Трамп та його переговорники, які заявляють, що Путін хоче покласти край війні.

Інформація американської розвідки також суперечить заявам Володимира Путіна, що він начебто не становить загрози для Європи. Висновки США в основному збігаються з думкою європейських розвідувальних агентств про те, що Путін прагне заволодіти всією Україною і територіями колишніх держав Радянського Союзу, які зараз є членами НАТО.

– Розвідка завжди стверджувала, що Путін хоче більше. Європейці в цьому переконані. Поляки в цьому абсолютно переконані. Балтійські країни вважають, що вони перші, – сказав в інтерв’ю Reuters Майк Квіглі, член Комітету з розвідки Палати представників від Демократичної партії.

Цілі Путіна в Україні

На сьогодні Росія контролює близько 20% території України, зокрема більшу частину Луганської та Донецької областей, частини Запорізької та Херсонської областей та окупований з 2014 року Крим.

Путін стверджує, що Крим і всі чотири області належать Росії. Президент США Дональд Трамп в межах запропонованої мирної угоди тисне на Київ, щоб той вивів свої збройні сили з Донецької області. Президент України Володимир Зеленський і більшість українців таку вимогу відкидають.

Нагадаємо, що цього тижня у Берліні зустрілися делегації з США, України та Європи, щоб обговорити мирну угоду та надійні гарантії безпеки для України.

Одне джерело заявило, що ці гарантії залежать від згоди Зеленського віддати територію Росії. Однак інші дипломати заявили, що це не так і що розглядаються альтернативні варіанти, адже Зеленський проти віддавати території.

Дипломати заявили, що гарантії, які набудуть чинності після підписання мирної угоди, передбачають розгортання європейських сил безпеки в сусідніх країнах та в Україні, подалі від лінії фронту.

Чисельність ЗСУ має бути обмежена до 800 тис. осіб. Однак кілька дипломатів заявили, що Росія хоче ще менше, на що американці готові піти.

Також гарантії безпеки передбачають, що США надаватимуть розвіддані та іншу допомогу. План Вашингтона також передбачає повітряне патрулювання над Україною.

І дуже сумнівно, чи погодиться Путін на такі гарантії, оскільки він неодноразово відкидав розгортання іноземних військ в Україні.

