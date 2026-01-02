Многие пострадавшие от смертельного пожара в Швейцарии борются за жизнь. В настоящее время известно о 40 погибших, 119 человек получили ранения.

Начато расследование причин трагедии, пишет Bloomberg.

Что известно о пожаре в Швейцарии

Пожар вспыхнул в баре горнолыжного курорта Кран-Монтана во время новогодних празднований.

Официальное количество погибших остается на уровне 40 человек, однако еще 119 людей получили ранения в результате пожара, который президент Швейцарии Ги Пармелен назвал “одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо знала наша страна”.

В баре Le Constellation (Созвездие) находилось около 160 человек, когда вспыхнул пожар. Это произошло примерно в 1:30 ночи 1 января.

Среди раненых — 71 гражданин Швейцарии, 14 французов и 11 итальянцев, сообщили официальные лица во время пресс-конференции днем 2 января.

Шесть пострадавших, среди которых много подростков, еще не идентифицированы, заявил начальник полиции Вале Фредерик Гислер.

Многие пострадавшие остаются в критическом состоянии в специализированных ожоговых отделениях как в Швейцарии, так и в Штутгарте, Милане и Париже.

Взрыв в Швейцарии: расследование причин пожара

По предварительной версии, причиной возгорания стали бенгальские огни, которые помещали в бутылки. От них загорелась звукоизоляция на потолке бара.

Эта гипотеза подтверждается видеозаписями, сделанными на мобильные телефоны, на которых видно зажженные бенгальские огни в бутылках шампанского.

Беатрис Пиллу, главный прокурор кантона Вале, где расположен Кран-Монтана, заявила, что ее офис изучит все аспекты инцидента, включая ремонтные работы, проведенные в баре, и то, какие материалы были использованы.

Она отметила, что ее команда также проверит, было ли достаточно аварийных выходов и не превышало ли количество людей в баре разрешенный максимум.

В рамках расследования будут выяснены вопросы уголовной ответственности и возможности предъявления обвинений в преступлениях, включая неосторожное убийство, заявила Пиллу.

По ее словам, двух менеджеров бара уже допросили.

Бар принадлежит французской паре, согласно многочисленным сообщениям СМИ. Женщина находилась в баре и получила ожоги руки, но выжила, мужчина был в другом месте, сообщил французский телеканал BFMTV.

Очевидцы говорят, что пламя вместе с густым черным дымом распространялось быстро, лестницы из подвала бара быстро были заблокированы теми, кто пытался спастись от огня.

Швейцарские официальные лица заявили, что в баре был аварийный выход, однако клиенты, которые убегали, возможно, не смогли найти его, когда пожар распространился.

Кран-Монтана является известным районом для катания на лыжах и пеших прогулок. Здесь проходят гонки Кубка мира по лыжному спорту.