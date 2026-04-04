Взрывы в Харькове прогремели поздно вечером в субботу, 4 апреля. Россияне нанесли удар по Шевченковскому району города.

— Враг нанес удар по Шевченковскому району. Есть попадания вблизи жилых домов, — сообщил городской глава Игорь Терехов.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг применил для атаки беспилотники.

Службы экстренной помощи направляются к месту попадания. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Позже Терехов уточнил, что в результате обстрела в нескольких многоэтажных домах выбиты окна.

Глава ОВА добавил, что в результате вражеской атаки были повреждены окна в трёх общежитиях и трёх многоэтажных домах, а также повреждены три автомобиля.

В 23:03 Воздушные силы предупредили о дронах, направляющихся в сторону Харькова.

Напомним, в последние дни враг постоянно наносит удары по Харькову.

Так, сегодня утром в Харькове было зафиксировано падение обломков беспилотников в Киевском и Немышлянском районах города.

Ранения получили трое мужчин — 39, 64 и 70 лет. Также две женщины перенесли острую стрессовую реакцию.

Днем 11-летняя девочка получила ранение после удара дрона по Слободскому району Харькова.

Во время вражеской атаки на Харьков 3 апреля погибли два человека. Еще шесть человек, в том числе двухлетний ребенок, пострадали.

