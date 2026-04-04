В субботу вечером в Святошинском районе Киева взорвался автомобиль. После взрыва возник пожар, в результате которого были повреждены другие транспортные средства.

Об этом сообщила полиция Киева в Telegram.

Взрыв автомобиля в Святошинском районе Киева: что известно

По информации правоохранителей, инцидент произошел в Святошинском районе. Местные паблики уточняют, что речь идет о Борщаговке.

Воздушной тревоги в этот момент в столице не было.

— Предварительно известно, что произошло возгорание автомобиля Skoda, также огнем повреждены припаркованные рядом машины. Информации о пострадавших пока не поступало, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают профильные службы. Они ликвидируют пожар и устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в феврале в городе Сторожинец Черновицкой области неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции.

Автомобиль получил повреждения от взрывной волны и осколков. Двое полицейских получили ранения.

Пострадавшим оказали экстренную помощь.

Также в феврале СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, который по заданию российских спецслужб взорвал автомобиль в Одессе.

Подозреваемый изготовил самодельное взрывное устройство и установил его под днищем внедорожника. Автомобиль стоял у подъезда многоквартирного дома в Одессе.

Пострадал владелец автомобиля, который находился неподалеку в момент взрыва.

