Трамп снова хочет Гренландию: возможно ли присоединение острова и какие истинные намерения США

Внимание Вашингтона к Гренландии стало симптомом глубинных геополитических процессов. О намерениях США в отношении Гренландии и их влиянии на мировой порядок — журналисту Владимиру Павлюку рассказал глава Института американистики Владислав Ферапонов.

Почему в США снова заговорили о Гренландии

Тема Гренландии — это уже не просто эпизодическая идея США, а элемент долгосрочной стратегии Штатов, говорит эксперт.

— Последние много лет США действительно рассматривают, в частности, и остров Гренландия для усиления собственных ресурсов для борьбы с Китаем, с Россией, с другими акторами, с негосударственными акторами также. Просто кто-то из президентов об этом (Гренландии, — Ред.) говорит открыто, в частности, как Трамп, а кто-то, возможно, меньше об этом публично высказывается, — говорит эксперт.

Он объясняет, что в настоящее время возобновление публичного интереса к Гренландии связано с событиями в Венесуэле, когда во время драматической военной операции в Каракасе в минувшую субботу американские вооруженные силы захватили президента страны Николаса Мадуро.

— Но просто почему все фактически заново заговорили о Гренландии (я напомню, что Трамп об этом говорил еще в прошлом году). На самом деле, так или иначе, все стали более осторожными после событий в Венесуэле, потому что они поняли, что Трамп может не только говорить, но и делать, и этим, собственно, вызвана, в частности, такая сильная и конкретная реакция европейцев и непосредственно Королевства Дании также, — добавляет он.

Гренландия, как глобальное противостояние США с РФ и Китаем

В то же время, по словам Владислава Ферапонова, фактически желание США получить Гренландию является признаком глобального противостояния США с Россией и Китаем. Однако проблема в том, что Трамп маскирует это под борьбу за ресурсы.

— То есть он не объясняет это (что в контексте Гренландии речь идет прежде всего о противостоянии США с Россией и Китаем, — Ред.) американскому обществу. И уже если говорить о потенциальных последствиях или потенциальных действиях самой администрации Трампа, условно, в этом году, то, по моему убеждению, без адекватной и понятной коммуникационной кампании внутри США никаких ни военных, ни политических действий принято не будет, — добавляет эксперт.

То есть, грубо говоря, не будет даже инициировано фактически ни одного договора, экономического партнерства, политического партнерства с Данией по добыче ресурсов в Гренландии, добавляет глава Института американистики.

— То есть без какой-либо адекватной информационной кампании внутри Америки Трамп не будет этого делать, особенно в год промежуточных выборов. Поэтому мы, в принципе, должны следить за тем, как Трамп коммуницирует это внутри, а на самом деле, внутри пока он это очень абстрактно делает, только говоря о необходимости ресурсного обеспечения и так далее. Но это очень плохое объяснение для американцев. На самом деле ни аудитория Трампа, то есть ни республиканцы, ни, конечно, политические оппоненты не готовы принять такое, я бы сказал, недостаточно широкое объяснение, — добавляет эксперт.

Как намерения США меняют правила игры в международных отношениях

Очевидно, что намерения США в отношении Гренландии для союзников — это большой сигнал, даже если не SOS, то достаточно тревожный звоночек, говорит эксперт. И прежде всего из-за отсутствия конкретики со стороны Трампа.

— То есть он говорит о том, что Соединенным Штатам нужна Гренландия, по его мнению, но он не говорит, каким образом это можно было бы организовать. Что, например, это может быть усиленное экономическое, политическое и условно военное сотрудничество с той же Данией и т.д. То есть, на самом деле, очень много схем, очень много опций может быть у Трампа, — говорит Владислав Фарапонов.

Стоит ли ожидать присоединения Гренландии к США

По мнению эксперта, этого точно не будет в ближайшие годы.

— Никакого присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, как еще одного штата, точно не будет. Единственная опция, которая может быть — Гренландия, как, например, американская территория за рубежом. И это если вдруг, как-то через 5-10 лет, условно, Дания и Соединенные Штаты об этом договорятся, — говорит Владислав Фарапонов.

Таким образом, единственная опция в отношении Гренландии для США — это территория за рубежом, которая не будет иметь права голоса, например, на президентских выборах, но сможет принять участие в праймеризе (предварительном голосовании). Но даже до этого еще очень много времени.

И, опять же, в год промежуточных выборов в США, когда республиканцы рискуют потерять большинство в Палате представителей, Трамп вряд ли на это пойдет.

