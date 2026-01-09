Давление на Кремль должно усиливаться, как и поддержка Украины — интервью с Джоном Хили

Министр обороны Великобритании Джон Хили прибыл в Киев с визитом 9 января и стал свидетелем последствий очередного массированного удара РФ по Украине.

В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ICTV и автору программ Владимиру Рунцу он передал послание британскому народу после встречи с президентом Владимиром Зеленским, а также рассказал, считает ли он, что кремлевский диктатор Владимир Путин испытывает Запад подобными атаками на Украину.

Интервью с Джоном Хили

— Вы приехали сюда, в Киев, во время сильнейшего ракетного удара России по Украине, каким будет ваш самый первый месседж вашему собственному правительству, когда вы вернетесь домой?

– Мой первый месседж для украинского народа, а не для кого-то в моей стране. Я горжусь, что приехал сюда утром, и сердце разрывается от масштабов атаки, которую вы пережили ночью. Атаки Путина – брутальные, циничные, Шахеды, которые атаковали Киев ночью, были направлены на жилые кварталы. Он продолжает бить по гражданским, бить по вашей энергетической инфраструктуре и пытается испортить вам жизнь.

Для нас в Соединенном Королевстве это только удваивает наши обязательства стоять рядом с вами. Я хочу отметить незаурядную непокорность и отвагу, которые демонстрируют украинцы – как военные, так и гражданские.

— Президент США Дональд Трамп, который, очевидно, поддерживает тесный контакт с вашей властью, пытается продвигать мирное соглашение с Россией, соглашение между Украиной и Россией. Что ваше правительство посоветует его администрации, учитывая все обстоятельства – погодные условия становятся сложнее, а атаки – более интенсивными. Похоже ли, что мирное соглашение приближается?

– Президент Трамп делает то, что может делать президент Трамп – достаточно надавить на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров. Вместо того, чтобы просто говорить о переговорах, а показать, что он настроен серьезно.

Что мы видели ночью – он (Владимир Путин, — Ред.) говорит о мире, но усиливает атаки. Из-за этого целый ряд стран, как Соединенное Королевство, как Соединенные Штаты, должны стоять плечом к плечу с Украиной, чтобы усилить наше давление на Путина – наше экономическое давление, в частности задержание его танкеров теневого флота. Также это заставляет такие страны, как наши, увеличить военную помощь Украине.

Вот в таком ключе я хочу видеть мирное соглашение. Поэтому моя миссия, миссия моей страны – поддерживать Украину и вашу борьбу сегодня. И мы должны подготовить все, чтобы можно было поддерживать мир длительный срок, поэтому сегодня я здесь. В частности, и чтобы подвести итоги недели, которую можно назвать неделей действий – в Париже ваш президент подписал с нашим премьером и французским президентом декларацию о намерениях, которая прокладывает дорожку к тому, чтобы британские войска были размещены в Украине после достижения мира.

Вы видели, как Великобритания поддержала Америку, когда мы вместе остановили танкер теневого флота, который был под санкциями. Санкции касаются России, на этой неделе я также подтвердил выделение миллиона фунтов на то, чтобы подготовить британских солдат к тому дню, когда будет достигнут мир, чтобы в первый же день они могли отправиться (в Украину, — Ред.).

А теперь, думая об атаках, которые произошли ночью, когда 90 Шахедов были направлены для атаки Киева, мы начнем производство уже в этом месяце новых дронов-перехватчиков, которые изобрели в Украине, но в которые добавят секретные британские технологии, которые мы улучшили.

Мы будем использовать британские производственные технологии, чтобы начать массовое производство таких дронов, которые будут поставляться в вашу страну тысячами каждый месяц, чтобы помочь защитить вашу страну и людей от таких атак.

— Мне кажется, вы сюда добрались поездом. Предполагаю, что как раз ночью, когда вы были где-то во Львовской области, российский Орешник нанес удар по региону. Это очень близко к западной границе Украины. Не кажется ли вам, что Путин испытывает Запад таким образом и проверяет его готовность, демонстрирует, какой будет его следующая цель?

– Одновременно усиливая атаки на вас и вашу страну, он усиливает атаки также на другие народы в Европе. Это усиливает важность того, чтобы мы добились, чтобы Путин не смог победить в Украине. Это также усиливает аргумент для нас в Европе, что безопасная Украина означает более безопасную Европу и более безопасную Великобританию.

Это одна из причин, почему мы будем поддерживать вас столько, сколько понадобится – в вашей борьбе за свободу и право определять собственное будущее как страны.