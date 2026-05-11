Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на предложение Ирана по прекращению войны.

Об этом сообщает Axios.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимает предложения Ирана о прекращении войны.

По его словам, ответ Тегерана на американский проект соглашения оказался “неуместным” и “совершенно неприемлемым”.

Сначала Трамп прокомментировал ситуацию журналистам Axios, а затем подтвердил свою позицию в социальной сети Truth Social.

— Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне он не нравится — это абсолютно неприемлемо, — написал президент США.

По информации Axios, Вашингтон ожидал ответа Ирана около десяти дней и надеялся увидеть прогресс в потенциальном мирном соглашении. Однако реакция Трампа свидетельствует об обратном.

Axios отмечает, что требования Тегерана значительно отличаются от ожиданий американской стороны.

В Белом доме пока официально не сообщили, планирует ли Вашингтон продолжать переговоры или может вернуться к силовому сценарию.

Иранская сторона, в свою очередь, заявляет, что не собирается формировать предложения только для того, чтобы “понравиться Трампу”.

— Переговорная команда должна готовить предложения исключительно с учетом прав иранского народа, — заявил источник иранских СМИ.

Ранее Тегеран в своем ответе требовал прекращения боевых действий на всех фронтах, отмены американских санкций и гарантий того, что война не возобновится.

Кроме того, Иран настаивал на восстановлении контроля над Ормузским проливом и требовал немедленного прекращения морской блокады со стороны США после подписания соглашения.

Также шла речь о размораживании иранских активов и отмене ограничений на продажу иранской нефти еще в течение 30-дневного переходного периода.

В то же время американские СМИ обращают внимание на то, что Иран фактически не указал, на какие уступки готов пойти в ядерном вопросе.

