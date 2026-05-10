Госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф провели в Майами переговоры с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани относительно возможного прекращения войны с Ираном.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Переговоры в Майами по соглашению с Ираном

Встреча Марко Рубио, Стива Уиткоффа и Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани состоялась в субботу в Майами.

По информации источников, главной темой переговоров стали попытки достичь договоренностей о прекращении войны между США и Ираном, а также подготовка рамочного документа для дальнейших переговоров.

Сейчас Вашингтон и Тегеран ведут консультации по одностраничному меморандуму, который должен заложить основу для более детальных дипломатических договоренностей.

По состоянию на субботу США ожидали окончательного ответа Ирана относительно предложенных условий.

Хотя официальным посредником между США и Ираном после начала войны называли Пакистан, по данным Axios, Катар активно работает над переговорами за кулисами.

Американская сторона считает катарских дипломатов особенно эффективными в контактах с Тегераном.

Источники сообщают, что премьер Катара специально изменил свой маршрут после визита в Вашингтон и отправился в Майами для переговоров с представителями администрации Дональда Трампа.

Также сообщается, что во время пребывания во Флориде он контактировал с министром иностранных дел Саудовской Аравии для координации посреднических усилий.

По информации источников, в переговорах по деэскалации и возможного прекращения войны участвуют сразу несколько государств. Среди них: Катар, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, Египет.

Посредники пытаются убедить обе стороны снизить уровень эскалации и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее США официально объявили о завершении военной операции Эпическая ярость против Ирана.

После этого Вашингтон перешел к реализации оборонной миссии Проект Свобода, которая предусматривает защиту торгового судоходства в Ормузском проливе.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что американская сторона не заинтересована в дальнейшей эскалации и предпочитает дипломатические переговоры.

