Иран предложил США трехэтапный план по завершению конфликта, однако президент Штатов Дональд Трамп отклонил инициативу.

Иран предложил США план окончания войны

Иран при посредничестве Пакистана предложил США трехэтапный план окончания войны, который предусматривает переход от 30-дневного режима тишины к постоянному миру, пишет CNN и Al Jazeera.

В то же время, ядерные переговоры предлагалось отложить на более поздний этап.

— Наш план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не содержит никаких вопросов, связанных с ядерной сферой. На этом этапе мы сосредотачиваемся на конкретных вопросах прекращения войны в регионе, — отметил спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

План Ирана также предусматривает обязательства о ненападении, в частности, со стороны Израиля, чтобы гарантировать отсутствие возвращения к войне.

Первым этапом плана является постепенное открытие Ормузского пролива и снятие со стороны США блокады иранских портов. В то же время Тегеран обязуется обезвреживать морские мины.

Второй этап плана предусматривает восстановление Ираном обогащения урана по окончании установленного лимита в 3,6% в соответствии с так называемым “принципом нулевого запаса” (отсутствие накопленного обогащенного урана сверх лимита).

Третьим этапом иранского плана является вступление в стратегический диалог с арабскими соседями и создание системы безопасности, которая охватывает весь Ближний Восток.

В МИД Ирана отметили, что уже получили ответ от США и изучают его.

Реакция Трампа на мирный план Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что после предложения Ирана по урегулированию войны “неприемлемы”.

– Для меня это неприемлемо, я выучил это, я выучил все – это неприемлемо, – сказал Трамп журналисту Натану Гуттману из Kan News.

Кроме того, он добавил, что “иранцы хотят заключить соглашение”, но его не устраивает то, что предложил Тегеран: “Есть вещи, с которыми я не могу согласиться”.

