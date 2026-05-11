Президент США Дональд Трамп різко відреагував на пропозицію Ірану щодо припинення війни.

Про це повідомляє Axios.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не приймає пропозиції Ірану щодо припинення війни.

За його словами, відповідь Тегерана на американський проєкт угоди виявилася “недоречною” та “абсолютно неприйнятною”.

Спочатку Трамп прокоментував ситуацію журналістам Axios, а згодом підтвердив свою позицію у соцмережі Truth Social.

— Я щойно прочитав відповідь так званих представників Ірану. Мені вона не подобається — це абсолютно неприйнятно, — написав президент США.

За інформацією Axios, Вашингтон очікував відповіді Ірану близько десяти днів і сподівався побачити прогрес у мирній угоді. Однак реакція Трампа свідчить про протилежне.

Axios зазначає, що вимоги Тегерана значно відрізняються від очікувань американської сторони.

У Білому домі поки офіційно не повідомили, чи планує Вашингтон продовжувати переговори, чи може повернутися до силового сценарію.

Іранська сторона, своєю чергою, заявляє, що не збирається формувати пропозиції лише для того, щоб “сподобатися Трампу”.

— Переговорна команда повинна готувати пропозиції виключно з огляду на права іранського народу, — заявило джерело іранських медіа.

Раніше Тегеран у своїй відповіді вимагав припинення бойових дій на всіх фронтах, скасування американських санкцій та гарантій того, що війна не відновиться.

Крім цього, Іран наполягав на відновленні контролю над Ормузькою протокою та вимагав негайного припинення морської блокади з боку США після підписання угоди.

Також ішлося про розморожування іранських активів та скасування обмежень на продаж іранської нафти ще під час 30-денного перехідного періоду.

Водночас американські ЗМІ звертають увагу, що Іран фактично не вказав, на які поступки готовий піти у ядерному питанні.

