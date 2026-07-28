Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского накануне похорон сенатора США Линдси Грэма.

Об этом сообщает Reuters.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме

По информации источника Reuters, ожидается, что Зеленский проведет короткую частную встречу с Трампом, вероятно, без присутствия журналистов, перед церемонией прощания с Грэмом, которая состоится во второй половине дня.

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Как сообщает Укринформ, в Белом доме уже началась встреча Зеленского и Трампа.

По словам президента Украины, среди приоритетных тем переговоров – средства защиты от баллистических ракет и стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами.

Этот визит открывает для Зеленского возможность укрепить военную поддержку Украины в период, когда отношения между Киевом и Вашингтоном являются самыми теплыми за последние несколько месяцев, уточняет Reuters.

Издание отмечает, что США пока не предоставили помощь Украине, а смерть Грэма лишила Киев одного из самых влиятельных защитников его интересов в Вашингтоне.

Ожидается, что президенты также обсудят обещание Трампа, озвученное во время саммита НАТО, предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot.

После встречи в Белом доме Зеленский, как ожидается, отправится в Капитолий, где проведет встречу с сенаторами.

После этого президент Украины проведет встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом.

28 июля Зеленский прибыл в США. Среди ключевых вопросов переговоров – противовоздушная оборона и стратегическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.

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