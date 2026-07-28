Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского накануне похорон сенатора США Линдси Грэма.
Об этом сообщает Reuters.
Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме
По информации источника Reuters, ожидается, что Зеленский проведет короткую частную встречу с Трампом, вероятно, без присутствия журналистов, перед церемонией прощания с Грэмом, которая состоится во второй половине дня.
Как сообщает Укринформ, в Белом доме уже началась встреча Зеленского и Трампа.
По словам президента Украины, среди приоритетных тем переговоров – средства защиты от баллистических ракет и стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами.
Этот визит открывает для Зеленского возможность укрепить военную поддержку Украины в период, когда отношения между Киевом и Вашингтоном являются самыми теплыми за последние несколько месяцев, уточняет Reuters.
Издание отмечает, что США пока не предоставили помощь Украине, а смерть Грэма лишила Киев одного из самых влиятельных защитников его интересов в Вашингтоне.
Ожидается, что президенты также обсудят обещание Трампа, озвученное во время саммита НАТО, предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot.
После встречи в Белом доме Зеленский, как ожидается, отправится в Капитолий, где проведет встречу с сенаторами.
После этого президент Украины проведет встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом.
28 июля Зеленский прибыл в США. Среди ключевых вопросов переговоров – противовоздушная оборона и стратегическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.