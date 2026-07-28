Встреча Зеленского и Трампа: когда состоится и что обсудят
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся 28 июля в 16:30 по киевскому времени.
Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, встреча Зеленского и Трампа состоится без журналистов.
Встреча Зеленского с Трампом
– В 09:30 (16:30 по киевскому времени, – Ред.) встреча с президентом Трампом, действительно без СМИ. Ожидаем только фото оттуда, – сказал Никифоров журналистам.
Вскоре Зеленский встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву).
Уже в 12:30 по Вашингтону (19.30 по Киеву) Зеленский примет участие в Национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.
Кроме того, в 18:00 по местному времени (около 01:00 по Киеву) президент Украины встретится с сенаторами – соавторами законопроекта Линдси Грэма и другими конгрессменами США.
Утром 28 июля Зеленский прибыл с официальным визитом в США. Сообщалось, что в Вашингтоне он планирует провести встречи с Трампом, его командой и другими американскими чиновниками.