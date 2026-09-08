Великобритания выделит 100 млн фунтов ($135 млн) на пакет средств противовоздушной обороны для Украины накануне зимы. В него войдут ракеты для систем Patriot.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во вторник, 8 сентября.

Великобритания предоставит Украине $135 млн на Patriot

— Нам нужно готовиться к зиме, приоритет – зимний пакет… Об этом мы договаривались во время визита нового премьера Британии (Энди, — Ред.) Бернема в Киев. Я хочу поблагодарить лично его и правительство, и всех британцев. Британия поддержит зимний пакет для Украины – 100 млн фунтов, $135 млн именно на Patriot, — сообщил Зеленский.

В британском правительстве уточнили, что новый пакет предусматривает передачу Украине перехватчиков для ПВО, крупнокалиберных артиллерийских снарядов и беспилотников. Это вооружение поможет Украине защититься от российских атак этой зимой.

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Вооружение будут передавать по механизму PURL. В его рамках союзники Украины закупают американское вооружение для нужд украинской армии.

В правительстве Британии отметили, что ракеты для Patriot и другое оборудование для противовоздушной обороны доставят в Украину до начала зимы.

Это поможет защитить критическую национальную инфраструктуру, гражданское население и Вооруженные силы Украины от российских атак.

О выделении нового пакета помощи объявили после визитов премьер-министра и министра обороны Великобритании в Киев.

— И премьер-министр, и я во время наших первых визитов в Киев четко осознали, насколько важно поддерживать Украину в течение этой зимы, поскольку Путин готовится использовать зиму как оружие, продолжая варварские атаки на гражданские объекты и объекты энергетики. Мы пообещали мобилизовать союзников и оказывать больше поддержки, где только сможем, – объявил глава Минобороны Британии Вес Стритинг.

Во вторник Стритинг председательствует на своем первом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Это объединение 50 стран, которые предоставляют Украине военное снаряжение.

36-е заседание в формате Рамштайн 8 сентября пройдет дистанционно под председательством министров обороны Великобритании и Германии.

7 сентября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Совета Украина – НАТО на уровне постоянных представителей. Во время него украинская сторона передала союзникам перечень приоритетных и неотложных потребностей в средствах ПВО и ПРО.

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