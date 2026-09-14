Российский генерал-лейтенант Сергей Мильчаков мог быть ликвидирован в результате украинской атаки.

Об этом сообщают Новая газета Европы и военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины Атеш.

Сергей Мильчаков: когда мог быть ликвидирован

Как известно, герой Российской Федерации генерал-лейтенанта Сергей Мильчаков ранее был командующим 51 гвардейской общевойсковой Донецкой армией Южного военного округа.

Сейчас смотрят

По данным Атеш, вероятно, Мильчаков был убит 26 августа 2026 года, когда Силы обороны Украины нанесли удары по основным и запасным командным пунктам российских войск в Донецке.

— Российские воинкоры уверены, что его сдали свои, потому что били прицельно. Очень интересная версия, — говорится в сообщении.

По данным Osint-сообществ и ряда медиа, одной из целей мог быть командный пункт 51 гвардейской общевойсковой армии РФ.

В конце августа Силы обороны Украины нанесли удар по штабу 51 армии в Донецке. Тогда издания также сообщали о возможной ликвидации Мильчакова, однако эта информация не подтверждалась разными источниками.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.