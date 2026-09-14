Російський генерал-лейтенант Сергій Мільчаков міг бути ліквідований внаслідок української атаки.

Про це повідомляють Нова газета Європи та військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України Атеш.

Сергій Мільчаков: коли міг бути ліквідований

Як відомо, герой Російської Федерацій генерал-лейтенанта Сергій Мільчаков раніше був командувачем 51 гвардійської загальновійськової Донецької армії Південного військового округу.

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За даними Атеш, ймовірно, Мільчаков був убитий 26 серпня 2026 року, коли Сили оборони України завдали ударів по основних та запасних командних пунктах російських військ у Донецьку.

— Російські воїнкори впевнені, що його здали свої ж, бо били прицільно. Дуже цікава версія, — йдеться у повідомленні.

За даними Osint-спільнот та низки медіа, однією з цілей міг бути командний пункт 51 гвардійської загальновійськової армії РФ.

Наприкінці серпня Сили оборони України завдали удару по штабу 51 армії у Донецьку. Тоді видання також повідомляли про можливу ліквідацію Мільчакова, однак ця інформація не підтверджувалася різноманітними джерелами.

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