Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может принять необходимые меры после того, как Сейм Литвы в первом чтении поддержал отмену запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.

Об этом сообщают российские СМИ.

В Кремле отреагировали на намерение Литвы разместить ядерное оружие

Песков заявил, что Москва будет расценивать размещение ядерного оружия в Литве как шаг к эскалации. Такую же оценку в Кремле дали и созданию на территории страны постоянной американской военной базы.

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— Военная база — это часть военной инфраструктуры. И если военная инфраструктура какой-то, собственно, ведущей страны НАТО приближается к нашим границам, то, конечно же, это не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности, так же как и размещение на территории соседнего государства ядерного оружия, — заявил пресс-секретарь Кремля.

По словам Пескова, подобные решения якобы не будут способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте.

— Это не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот станет еще одним существенным этапом в нагнетании напряженности, — заявил Песков.

Он добавил, что Россия якобы будет вынуждена реагировать на возможные изменения.

— Что касается России, то, конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности, — добавил Песков.

Напомним, во вторник Сейм Литвы в первом чтении поддержал поправку к Конституции, которая предусматривает отмену запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.

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