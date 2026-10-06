Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія може вдатися до “необхідних заходів” після того, як Сейм Литви в першому читанні підтримав скасування заборони на розміщення ядерної зброї на території країни.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

В Кремлі відреагували на намір Литви розмістити ядерну зброю

Пєсков заявив, що Москва розцінюватиме розміщення ядерної зброї в Литві як крок до ескалації. Таку саму оцінку в Кремлі надали створенню на території країни постійної американської військової бази.

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– Військова база – це частина військової інфраструктури. І якщо військова інфраструктура якоїсь, власне, провідної країни НАТО наближається до наших кордонів, то, звичайно ж, це не може сприйматися інакше, ніж крок у бік ескалації напруженості, так само як і розміщення на території сусідньої держави ядерної зброї, – заявив речник Кремля.

За словами Пєскова, подібні рішення нібито не сприятимуть стабільності та передбачуваності ситуації на європейському континенті.

– Це не сприятиме стабільності та передбачуваності ситуації на європейському континенті, а навпаки стане ще одним істотним етапом у нагнітанні напруженості, – заявив Пєсков.

Він додав, що Росія нібито буде змушена реагувати на можливі зміни.

– Що стосується Росії, то, звичайно ж, Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для гарантованого забезпечення власної безпеки, – додав Пєсков.

Нагадаємо, у вівторок Сейм Литви в першому читанні підтримав поправку до Конституції, яка передбачає скасування заборони на розміщення ядерної зброї на території країни.

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