Росія пригрозила відповіддю на рішення Литви щодо розміщення ядерної зброї
- У Кремлі відреагували на плани Литви скасувати заборону на розміщення ядерної зброї та іноземних військових баз.
- Дмитро Пєсков назвав можливе розміщення ядерної зброї в Литві кроком до ескалації.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія може вдатися до “необхідних заходів” після того, як Сейм Литви в першому читанні підтримав скасування заборони на розміщення ядерної зброї на території країни.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
В Кремлі відреагували на намір Литви розмістити ядерну зброю
Пєсков заявив, що Москва розцінюватиме розміщення ядерної зброї в Литві як крок до ескалації. Таку саму оцінку в Кремлі надали створенню на території країни постійної американської військової бази.
– Військова база – це частина військової інфраструктури. І якщо військова інфраструктура якоїсь, власне, провідної країни НАТО наближається до наших кордонів, то, звичайно ж, це не може сприйматися інакше, ніж крок у бік ескалації напруженості, так само як і розміщення на території сусідньої держави ядерної зброї, – заявив речник Кремля.
За словами Пєскова, подібні рішення нібито не сприятимуть стабільності та передбачуваності ситуації на європейському континенті.
– Це не сприятиме стабільності та передбачуваності ситуації на європейському континенті, а навпаки стане ще одним істотним етапом у нагнітанні напруженості, – заявив Пєсков.
Він додав, що Росія нібито буде змушена реагувати на можливі зміни.
– Що стосується Росії, то, звичайно ж, Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для гарантованого забезпечення власної безпеки, – додав Пєсков.
Нагадаємо, у вівторок Сейм Литви в першому читанні підтримав поправку до Конституції, яка передбачає скасування заборони на розміщення ядерної зброї на території країни.