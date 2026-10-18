Приостановка санкций Грэма и дизельное соглашение США и РФ: Рубио сделал заявление
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп использует период до 60 дней для оценки экономических последствий санкций и пошлин, действие которых Вашингтон частично приостановил 16 октября.
- Рубио также выступил в защиту отдельного дизельного соглашения США с Россией и объяснил свою позицию.
Госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Дональда Трампа по приостановке санкций против РФ и выступил в защиту дизельного соглашения.
Рубио о решении Трампа по приостановке санкций против России
Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал соглашение между Вашингтоном и Москвой, предусматривающее увеличение объемов дизельного горючего на мировом рынке, сообщает Reuters.
Рубио выступил в защиту этой договоренности, отметив, что российское дизельное топливо в любом случае найдет покупателей. По его мнению, ключевой вопрос состоит в том, какая доля этих поставок попадет в Соединенные Штаты.
Госсекретарь также связал решение о санкциях и энергетических договоренностях с обострением международных конфликтов. Он отметил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке влияют на мировую торговлю энергоносителями и теснее переплетаются между собой.
По словам Рубио, именно взаимосвязь кризисов в разных регионах мира усложняет принятие экономических и внешнеполитических решений Вашингтоном.
Также Рубио пояснил заявление Трампа по приостановке санкций и пошлин, связанных с российским экспортом, отметив, что американский президент не принял окончательное решение.
По его словам, лидер США в течение 60 дней оценит экономические последствия ограничений, действие которых он накануне приостановил.
Сам Трамп, общаясь с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, дал понять, что окончательной позиции по этому вопросу пока нет.
Как отмечает Reuters, ситуация с ростом цен на энергоносители и перебои в глобальных поставках нефти создает дополнительное политическое давление на Трампа за несколько недель до промежуточных выборов в США.
Напомним, что 16 октября Трамп приостановил введение санкций против крупнейших покупателей российской нефти и газа, предусмотренных законом, который продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Американский лидер объяснил это решение “национальными интересами США”.