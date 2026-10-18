Госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Дональда Трампа по приостановке санкций против РФ и выступил в защиту дизельного соглашения.

Рубио о решении Трампа по приостановке санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал соглашение между Вашингтоном и Москвой, предусматривающее увеличение объемов дизельного горючего на мировом рынке, сообщает Reuters.

Рубио выступил в защиту этой договоренности, отметив, что российское дизельное топливо в любом случае найдет покупателей. По его мнению, ключевой вопрос состоит в том, какая доля этих поставок попадет в Соединенные Штаты.

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Госсекретарь также связал решение о санкциях и энергетических договоренностях с обострением международных конфликтов. Он отметил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке влияют на мировую торговлю энергоносителями и теснее переплетаются между собой.

По словам Рубио, именно взаимосвязь кризисов в разных регионах мира усложняет принятие экономических и внешнеполитических решений Вашингтоном.

Также Рубио пояснил заявление Трампа по приостановке санкций и пошлин, связанных с российским экспортом, отметив, что американский президент не принял окончательное решение.

По его словам, лидер США в течение 60 дней оценит экономические последствия ограничений, действие которых он накануне приостановил.

Сам Трамп, общаясь с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, дал понять, что окончательной позиции по этому вопросу пока нет.

Как отмечает Reuters, ситуация с ростом цен на энергоносители и перебои в глобальных поставках нефти создает дополнительное политическое давление на Трампа за несколько недель до промежуточных выборов в США.

Напомним, что 16 октября Трамп приостановил введение санкций против крупнейших покупателей российской нефти и газа, предусмотренных законом, который продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Американский лидер объяснил это решение “национальными интересами США”.

Источник : Reuters

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