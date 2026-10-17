Соединенные Штаты продолжат ослаблять санкционное давление на Россию. Разрешение на поставки российского дизельного топлива стало лишь первым шагом в этом направлении.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу, 17 октября.

США будут ослаблять давление на Россию – Зеленский

— Я считаю, что снятие санкций (с России, – Ред.) будет продолжаться. Дизельная сделка – это первый шаг, – считает президент.

По его мнению, такой подход не поможет остановить Владимира Путина. Напротив, он испытывает удовлетворение от того, что получил подобную поддержку.

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— Но мы очень надеемся, что президент США будет делать все, чтобы Путин остановил убийства, удары по нашей энергетике, остановил эту войну. Ограничением ответов Украины по РФ, которая убивает наших людей, этого не сделаешь. И снятием санкций тем более, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно Министерство финансов США выдало временную лицензию, которая разрешает поставки российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года, несмотря на санкционные ограничения.

Благодаря этому Россия сможет поставлять миллионы тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Для этого Минфин США выдал временную лицензию, которая открывает возможность для возобновления российского экспорта.

В Москве планируют до конца года нарастить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн в месяц.

Российская сторона утверждает, что это позволит вернуться к показателям, которые были до кризиса, и даже превысить объемы, объявленные ранее.

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