Держсекретар США Марко Рубіо пояснив рішення Трампа щодо призупинення санкцій проти РФ і виступив на захист дизельної угоди.

Рубіо про рішення Трампа щодо призупинення санкцій проти РФ

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував угоду між Вашингтоном і Москвою, яка передбачає збільшення обсягів дизельного пального на світовому ринку, повідомляє Reuters.

Рубіо виступив на захист цієї домовленості, наголосивши, що російське дизельне пальне в будь-якому разі знайде покупців. На його думку, ключове питання полягає в тому, яка частка цих постачань потрапить до Сполучених Штатів.

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Держсекретар також пов’язав рішення щодо санкцій та енергетичних домовленостей із загостренням міжнародних конфліктів. Він зазначив, що війни в Україні та на Близькому Сході впливають на світову торгівлю енергоносіями та дедалі тісніше переплітаються між собою.

За словами Рубіо, саме взаємозв’язок криз у різних регіонах світу ускладнює ухвалення економічних і зовнішньополітичних рішень Вашингтоном.

Також Рубіо пояснив заяву Трампа щодо припинення санкцій та мит, пов’язаних з російським експортом, зазначивши, що американський президент не ухвалив остаточного рішення.

За його словами, лідер США протягом 60 днів оцінить економічні наслідки обмежень, які він напередодні призупинив.

Як зазначачає Reuters, ситуація зі зростанням цін на енергоносії та перебої у глобальних постачаннях нафти створює додатковий політичний тиск на Трампа за кілька тижнів до проміжних виборів у США.

Нагадаємо, що 16 жовтня Трамп призупинив запровадження санкцій проти найбільших покупців російської нафти та газу, передбачених законом, який просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Американський лідер пояснив це рішення “національними інтересами США”.

Джерело : Reuters

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