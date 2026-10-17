Президент США Дональд Трамп призупинив дію нових санкцій та мит проти Росії, передбачених законом Ліндсі Грема, який він підписав лише місяць тому.

Про це стало відомо з указу президента? оприлюдненого на офіційному сайті Білого дому.

Трамп призупинив санкції проти Росії: що відомо

Дональд Трамп 16 жовтня підписав указ, яким призупинив застосування нових санкцій та підвищених мит проти Росії, передбачених законом Ліндсі Грема.

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Американський лідер скористався спеціальним положенням закону, яке дозволяє президентові відмовитися від запровадження обмежень, якщо це відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

У документі Трамп зазначив, що вже повідомив Конгрес про своє рішення та надав необхідне обґрунтування.

– Я подав Конгресу підтвердження того, що видання такої відмови наразі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, – ідеться в указі.

Таким чином, передбачені законом нові санкції та мита наразі не застосовуватимуться. Водночас президент залишив за собою можливість запровадити їх пізніше.

Рішення діятиме, доки сам Трамп або державний секретар США не визначать, що необхідно вжити подальших заходів.

За даними Bloomberg, місячний термін для запровадження передбачених законом тарифів мав завершитися 18 жовтня.

Як зазначає агентство, нові обмеження суперечили планам Трампа щодо співпраці з російським диктатором Володимиром Путіним у питанні постачання російського дизельного пального на світові ринки.

Минулого тижня американський президент оголосив про намір співпрацювати з Путіним у цьому напрямі. За інформацією агентства, Трамп прагне знизити ціни на дизельне пальне у США, які напередодні виборів 3 листопада досягли рекордних значень.

Крім того, відмова від нових мит дозволяє Вашингтону поки уникнути потенційного торговельного конфлікту з найбільшими покупцями російських енергоносіїв, серед яких Китай, Індія та Туреччина.

Водночас рішення американського президента викликало критику в Конгресі.

Цього тижня група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій звернулася до Трампа з вимогою розірвати домовленість із Путіним щодо дизельного пального та забезпечити виконання закону Грема.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що таким рішенням президент США стає на бік Росії та тих, хто підтримує її воєнну машину.

– Дональд Трамп знову підтверджує, що стоїть на боці жорстокого бандита та тих, хто сприяє російській воєнній машині, та проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників, – заявив Блюменталь.

Конгресмен Дон Беєр також розкритикував рішення Трампа, назвавши його черговою поступкою Путіну та зрадою українських партнерів.

Він закликав Конгрес переглянути законодавство, щоб не допустити послаблення санкційного тиску на Москву.

Що передбачав закон Грема про санкції проти Росії

Закон Ліндсі Грема мав суттєво посилити економічний тиск на Росію через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Документ передбачав запровадження додаткових 500% мит на товари, які імпортуються до США з Росії.

Окремі обмеження стосувалися країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії. Зокрема, закон передбачав:

500% мита на імпорт товарів із Росії до США з урахуванням передбачених винятків;

100% мита на товари з п’яти країн, які найбільше імпортують російську нафту та природний газ і продовжать нові закупівлі з 18 жовтня;

100% мита на товари з п’яти країн, які найбільше допомагають Росії обходити санкції проти її нафти;

додаткові санкції проти російських компаній та інших осіб, визначених законом.

Підвищені мита мали застосовуватися додатково до інших чинних торговельних зборів.

Закон також передбачав можливість звільнення від санкцій за рішенням президента США. Саме цим механізмом і скористався Трамп, фактично поставивши нові обмеження на паузу.

Після смерті сенатора в липні 2026 року законопроєкт продовжили розглядати в Конгресі. До нього також додали положення про санкції проти Ірану.

7 серпня документ схвалив Сенат США, а 15 вересня — комітет Палати представників.

18 вересня Дональд Трамп підписав закон.

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