Кремлевский диктатор Владимир Путин предложил провести трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Встреча может состояться в ноябре в Китае, но Вашингтон пока не согласился на эту инициативу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.

Путин предложил саммит с Трампом и Си: что известно

Бывший сотрудник российской разведки, знакомый с ситуацией, сообщил WSJ, что Путин озвучил идею трехсторонней встречи во время телефонного разговора с Трампом 9 октября. Тогда же была достигнута договоренность о закупке США российского дизельного топлива. Москва стремится к завершению войны на выгодных для себя условиях. Президент Владимир Зеленский не будет участвовать в этих переговорах.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что стороны обсуждают возможность встречи, однако конкретных договоренностей пока нет.

— Пока нет четкого понимания самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи, — заявил Песков в комментарии WSJ.

В то же время высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Трамп не давал согласия на участие в таком саммите. Однако президент США может благосклонно отнестись к предложению, поскольку стремится выполнить свое предвыборное обещание по урегулированию войны в Украине.

Где может состояться встреча

По информации источников WSJ, Кремль предложил провести трехсторонние переговоры в рамках предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие запланировано на 18-19 ноября в Шэньчжэне — крупном технологическом центре на юге Китая.

Российские представители передали соответствующее предложение Пекину по дипломатическим каналам. По словам источников, приближенных к переговорам между Москвой и Пекином, китайская сторона дала понять, что не будет возражать против участия Трампа в такой встрече.

Как отмечают аналитики, потенциальный саммит мог бы усилить роль Китая как международного дипломатического посредника в урегулировании войны.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной встрече. Посольство Китая в Вашингтоне на запрос издания также не ответило.

Впоследствии госсекретарь США Марк Рубио во время своего визита в Узбекистан в понедельник подтвердил, что были разговоры о возможной встрече между лидерами Соединенных Штатов, России и Китая: О такой встрече были разговоры. Я не знаю, согласовали ли ее уже окончательно, но президент Трамп высказался четко. Он хотел, чтобы война между Украиной и Россией закончилась.

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