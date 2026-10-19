Кремлівський диктатор Володимир Путін запропонував провести тристоронній саміт за участю президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, щоб обговорити ситуацію в Україні. Зустріч може відбутися в листопаді в Китаї, однак Вашингтон поки не погодився на цю ініціативу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Путін запропонував саміт із Трампом і Сі: що відомо

Колишній співробітник російської розвідки, обізнаний із ситуацією, повідомив WSJ, що Путін озвучив ідею тристоронньої зустрічі під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня. Тоді ж було досягнуто домовленості про закупівлю США російського дизельного пального. Москва прагне завершення війни на вигідних для себе умовах. Президент Володимир Зеленський не братиме участі в цих переговорах.

Зараз дивляться

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що сторони обговорюють можливість зустрічі, однак конкретних домовленостей наразі немає.

— Поки що немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її потенційного порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі, — заявив Пєсков у коментарі WSJ.

Водночас високопоставлений американський чиновник повідомив, що Трамп не давав згоди на участь у такому саміті. Проте президент США може прихильно поставитися до пропозиції, оскільки прагне виконати свою передвиборчу обіцянку щодо врегулювання війни в Україні.

Де може відбутися зустріч

За інформацією джерел WSJ, Кремль запропонував провести тристоронні переговори в межах майбутнього саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Захід запланований на 18–19 листопада в Шеньчжені — великому технологічному центрі на півдні Китаю.

Російські представники передали відповідну пропозицію Пекіну дипломатичними каналами. За словами джерел, наближених до переговорів між Москвою та Пекіном, китайська сторона дала зрозуміти, що не заперечуватиме проти участі Трампа в такій зустрічі.

Як зазначають аналітики, потенційний саміт міг би посилити роль Китаю як міжнародного дипломатичного посередника у врегулюванні війни.

У Білому домі відмовилися коментувати інформацію про можливу зустріч. Посольство Китаю у Вашингтоні на запит видання також не відповіло.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо під час свого візиту до Узбекистану в понеділок підтвердив, що були розмови про можливу зустріч між лідерами Сполучених Штатів, Росії та Китаю: Про таку зустріч були розмови. Я не знаю, чи її вже остаточно узгодили, але президент Трамп висловився чітко. Він хотів би, щоб війна між Україною та Росією закінчилася.

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