У ніч проти 19 жовтня Росія двічі атакувала Україну балістичними ракетами. Інформацію від партнерів про перший пуск українська сторона не отримала, тоді як про другий її попередили.

Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

Партнери не попередили про перший пуск балістики 19 жовтня

У ніч проти 19 жовтня російські війська завдали двох балістичних ударів по Україні. Перший відбувся близько 23:00, другий — приблизно о 03:00.

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За словами Юрія Ігната, під час першої атаки Повітряні сили не отримали від міжнародних партнерів інформації про пуски балістичних ракет. Натомість перед другим ударом відповідні дані надійшли.

— Дійсно, є певна проблематика. Однак хочу одразу сказати, що були оті два удари балістикою: один о 23 годині, другий — о 3-й ночі, — зазначив він.

Ігнат пояснив, що російські війська могли застосувати ракети Іскандер-М або С-400. Точний тип використаного озброєння мають встановити фахівці.

За його словами, ситуація з оповіщенням нагадує попередні масовані удари, коли Росія застосувала 39 ракет. Тоді інформація від партнерів також не надійшла під час першої хвилі атаки, однак перед наступними ударами попередження вже були.

Представник Повітряних сил наголосив, що Україна має і власні джерела інформації про пуски російських ракет. Зокрема, військові використовують доступні дані та радіолокаційні засоби для відстеження повітряних загроз.

На підставі цієї інформації Повітряні сили повідомляють про небезпеку на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.

Водночас причини, через які міжнародні партнери не передали інформацію про перший пуск у ніч проти 19 жовтня, поки не встановлені.

— Перший раз дійсно інформація через певні причини не надходила — тут розбираються наші експерти разом з партнерами, тому що не вперше така ситуація відбувається. А вже о 3-й ночі поступила інформація, — пояснив Ігнат.

Він також звернув увагу на надзвичайно короткий час підльоту балістичних ракет, особливо якщо їх запускають із прикордонних областей Росії.

За словами Ігната, від моменту пуску до влучання може минути лише кілька хвилин. Через це навіть алгоритм увімкнення сирен і гучномовців іноді не встигає за розвитком подій.

Представник Повітряних сил додав, що після першого балістичного удару ввечері або вночі не можна виключати повторних атак.

Нагадаємо, схожа ситуація виникла під час російської атаки в ніч проти 14 жовтня. Тоді Україна також спочатку не отримала від міжнародних партнерів інформації про пуски балістичних ракет.

За словами Юрія Ігната, перше повідомлення Повітряних сил про відсутність попередження від партнерів оприлюднили близько 22:40 13 жовтня.

Однак під час наступних трьох хвиль російських атак ситуація змінилася — українська сторона вже отримувала інформацію від партнерів про застосування балістичних ракет.

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