Действия США похожи на попытку заставить Украину сдаться России — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что последние решения США выглядят как попытка заставить Украину капитулировать перед Россией.
- Среди таких шагов президент назвал ограничения на Starlink и задержки с поставкой оплаченных ракет для Patriot.
Ограничение работы Starlink и задержки с поставками оплаченных Украиной ракет для Patriot создают впечатление давления со стороны Вашингтона.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Bloomberg.
Зеленский заявил о попытках заставить Украину капитулировать
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые последние шаги Соединенных Штатов выглядят как попытка заставить Киев согласиться на капитуляцию перед Россией.
— Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину сдаться, — сказал глава государства.
В то же время Зеленский уточнил, что не утверждает, будто американские партнеры сознательно стремятся к такому результату.
— Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, будто войну можно закончить быстрее за счет Украины. Но так это выглядит, — пояснил президент.
Среди таких шагов Зеленский назвал намеренное ограничение работы Starlink и задержки с поставками ракет для систем ПВО Patriot, за которые Украина уже заплатила.
Президент также высказался об отношениях Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, у американского лидера действительно хорошие отношения с главой Кремля, но это пока не помогает закончить войну.
— Но одно здесь не срабатывает: сейчас Трамп не может заставить Путина закончить войну, — подчеркнул Зеленский.
Несмотря на нынешнюю напряженность, президент Украины надеется, что отношения с Вашингтоном могут улучшиться после промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.
— Во время выборов политика очень агрессивна. Думаю, сейчас — агония, но после выборов жизнь пойдёт дальше, и, верю, станет спокойнее, — отметил он.
В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина должна реагировать на угрозы заблаговременно, не дожидаясь, пока ситуация станет критической.
— Когда для Украины существуют риски масштаба цунами, вмешиваться нужно, пока это всего лишь легкий шторм. Думаю, на кону стоит гораздо больше, чем соглашение о дизельном топливе, — сказал президент.
По словам Зеленского, на этой неделе он, скорее всего, снова встретится со спецпосланцами Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.
Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп приостановил применение новых санкций и пошлин против России, предусмотренных законом Линдси Грэма.
Документ предусматривает 500% пошлину на российские товары и 100% пошлину для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Трамп воспользовался положением закона, которое позволяет не применять ограничения в интересах национальной безопасности США.
В то же время 18 октября госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Трампа и прокомментировал дизельное соглашение между Вашингтоном и Москвой.
По словам Рубио, американский президент в течение 60 дней будет оценивать экономические последствия приостановленных ограничений.
Госсекретарь также выступил в защиту дизельного соглашения с РФ, заявив, что российское топливо в любом случае найдет покупателей, а для США важно, какая часть поставок попадет на американский рынок.