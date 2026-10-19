Ограничение работы Starlink и задержки с поставками оплаченных Украиной ракет для Patriot создают впечатление давления со стороны Вашингтона.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Bloomberg.

Зеленский заявил о попытках заставить Украину капитулировать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые последние шаги Соединенных Штатов выглядят как попытка заставить Киев согласиться на капитуляцию перед Россией.

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— Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину сдаться, — сказал глава государства.

В то же время Зеленский уточнил, что не утверждает, будто американские партнеры сознательно стремятся к такому результату.

— Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, будто войну можно закончить быстрее за счет Украины. Но так это выглядит, — пояснил президент.

Среди таких шагов Зеленский назвал намеренное ограничение работы Starlink и задержки с поставками ракет для систем ПВО Patriot, за которые Украина уже заплатила.

Президент также высказался об отношениях Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, у американского лидера действительно хорошие отношения с главой Кремля, но это пока не помогает закончить войну.

— Но одно здесь не срабатывает: сейчас Трамп не может заставить Путина закончить войну, — подчеркнул Зеленский.

Несмотря на нынешнюю напряженность, президент Украины надеется, что отношения с Вашингтоном могут улучшиться после промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

— Во время выборов политика очень агрессивна. Думаю, сейчас — агония, но после выборов жизнь пойдёт дальше, и, верю, станет спокойнее, — отметил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина должна реагировать на угрозы заблаговременно, не дожидаясь, пока ситуация станет критической.

— Когда для Украины существуют риски масштаба цунами, вмешиваться нужно, пока это всего лишь легкий шторм. Думаю, на кону стоит гораздо больше, чем соглашение о дизельном топливе, — сказал президент.

По словам Зеленского, на этой неделе он, скорее всего, снова встретится со спецпосланцами Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп приостановил применение новых санкций и пошлин против России, предусмотренных законом Линдси Грэма.

Документ предусматривает 500% пошлину на российские товары и 100% пошлину для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Трамп воспользовался положением закона, которое позволяет не применять ограничения в интересах национальной безопасности США.

В то же время 18 октября госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Трампа и прокомментировал дизельное соглашение между Вашингтоном и Москвой.

По словам Рубио, американский президент в течение 60 дней будет оценивать экономические последствия приостановленных ограничений.

Госсекретарь также выступил в защиту дизельного соглашения с РФ, заявив, что российское топливо в любом случае найдет покупателей, а для США важно, какая часть поставок попадет на американский рынок.