Проблеми з передаванням Україні інформації про пуски російських балістичних ракет могли бути пов’язані з програмним збоєм у системі раннього попередження.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо, яку оприлюднив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу.

Чому США не попередили Україну про балістику

За словами Марко Рубіо, кілька ночей тому виникла програмна проблема, пов’язана із системою раннього попередження України про ракетні загрози.

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Наразі обставини збою вивчає Європейське командування Збройних сил США (EUCOM).

Водночас держсекретар наголосив, що не має інформації про причини відсутності попередження під час останньої нічної атаки.

— Я не знаю, що сталося минулої ночі. Кілька ночей тому виникла програмна проблема, пов’язана із системою раннього попередження України. Європейське командування ЗС США вивчає це питання. Я не можу коментувати те, що сталося минулої ночі, — заявив Рубіо.

Держсекретар США також спростував інформацію про те, що Вашингтон нібито призупинив обмін розвідувальними даними з Україною.

WATCH!! “What happened last night I don’t know exactly” — Rubio tells me he can’t confirm reports that Kyiv received no early warning before Russian ballistic missiles struck Kyiv overnight, citing a lack of information. He acknowledged a separate early-warning system software issue days earlier, but said the U.S. has not changed its diplomatic footprint in Kyiv 👇 — Alex Raufoglu (@ralexdc) October 19, 2026

За його словами, жодного рішення про припинення передавання відповідної інформації не ухвалювали.

Рубіо висловив здивування через заяви президента України Володимира Зеленського щодо проблем з отриманням розвідданих і поставив під сумнів джерела цієї інформації.

— Я не знаю, звідки він бере цю інформацію і чому говорить про це пресі. Вам варто повернутися і запитати його про це. Жодного призупинення не було, — сказав держсекретар.

За словами Рубіо, саме припинення бойових дій має залишатися головним пріоритетом для України, США та Росії.

Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в ніч проти 19 жовтня Росія двічі атакувала Україну балістичними ракетами.

Перший удар відбувся близько 23:00, другий — приблизно о 03:00.

За словами Ігната, під час першого пуску Повітряні сили не отримали інформації від міжнародних партнерів. Натомість перед другою атакою відповідне попередження надійшло.

Представник Повітряних сил зазначив, що українські експерти спільно з партнерами з’ясовують причини проблем з оповіщенням.

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