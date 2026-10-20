Всего 31% американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Рейтинг Трампа упал до 31%: что показал опрос

По результатам опроса Reuters/Ipsos, деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют около 31% американцев.

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Это на один процентный пункт меньше, чем две недели назад, и самый низкий уровень поддержки за все время его пребывания у власти.

В то же время накануне промежуточных выборов в Конгресс существенно увеличилось преимущество Демократической партии над Республиканской.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, голоса зарегистрированных избирателей распределились бы так:

47% — за демократов;

35% — за республиканцев.

Разница составляет 12 процентных пунктов — это самый большой разрыв за текущий избирательный цикл.

Для сравнения: еще две недели назад демократы опережали республиканцев на семь пунктов: 44% против 37%.

В то же время общенациональные опросы не позволяют точно определить будущее распределение мест в Конгрессе, поскольку результаты зависят от голосования в отдельных штатах и избирательных округах.

Одной из причин снижения поддержки Дональда Трампа стало недовольство экономической ситуацией в США.

После начала американских и израильских ударов по Ирану в феврале цены на бензин резко выросли, что сказалось на расходах американских домохозяйств.

По результатам опроса, 68% американцев не одобряют экономическую политику Трампа. Среди них — 37% респондентов, называющих себя республиканцами.

Кроме того, 40% опрошенных считают, что демократы лучше справятся с управлением экономикой, тогда как 33% отдают предпочтение республиканцам.

Среди женщин около 50% готовы поддержать демократов, а 32% — республиканцев. Среди мужчин демократы тоже впереди, хотя и с меньшим отрывом.

Напомним, что промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года. По их результатам определится, какая партия будет контролировать Палату представителей и Сенат.

Ранее Дональд Трамп заявил, что выплатит каждому взрослому американцу 5 тыс. долларов так называемых дивидендов Трампа, если Республиканская партия сохранит контроль над Конгрессом после ноябрьских выборов.