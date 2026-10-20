Лише 31% американців схвалюють діяльність президента США Дональда Трампа.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Рейтинг Трампа впав до 31%: що показало опитування

За результатами опитування Reuters/Ipsos, діяльність Дональда Трампа на посаді президента США схвалюють близько 31% американців.

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Це на один відсотковий пункт менше, ніж два тижні тому, і найнижчий рівень підтримки за весь час його перебування при владі.

Водночас напередодні проміжних виборів до Конгресу суттєво збільшилася перевага Демократичної партії над Республіканською.

Якби вибори відбулися найближчим часом, голоси зареєстрованих виборців розподілилися б так:

47% — за демократів;

35% — за республіканців.

Різниця становить 12 відсоткових пунктів — найбільше за поточний виборчий цикл.

Для порівняння, ще два тижні тому демократи випереджали республіканців на сім пунктів: 44% проти 37%.

Водночас загальнонаціональні опитування не дозволяють точно визначити майбутній розподіл місць у Конгресі, оскільки результати залежать від голосування в окремих штатах та виборчих округах.

Однією з причин зниження підтримки Дональда Трампа стало невдоволення економічною ситуацією у США.

Після початку американських та ізраїльських ударів по Ірану в лютому ціни на бензин різко зросли, що позначилося на витратах американських домогосподарств.

За результатами опитування, 68% американців не схвалюють економічну політику Трампа. Серед них — 37% респондентів, які називають себе республіканцями.

Крім того, 40% опитаних вважають, що демократи краще впораються з управлінням економікою, тоді як 33% віддають перевагу республіканцям.

Серед жінок близько 50% готові підтримати демократів, а 32% — республіканців. Серед чоловіків демократи також мають перевагу, хоча й меншу.

Нагадаємо, що проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року. За їхніми результатами визначиться, яка партія контролюватиме Палату представників та Сенат.

Раніше Дональд Трамп заявив, що виплатить кожному дорослому американцю $5 тис. так званих дивідендів Трампа, якщо Республіканська партія збереже контроль над Конгресом після листопадових виборів.

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