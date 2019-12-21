Россия перекрыла движение по Керченскому проливу из-за визита Путина

Министерство транспорта Российской Федерации на четверо суток перекрыло движение по Керченскому проливу.

Движение проливом перекрыли из-за визита президента России, который приедет на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.

По словам председателя наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, российское министерство приняло решение о перекрытии движения по Керченскому проливу с 21 до 24 декабря в связи с визитом Владимира Путина.

– Мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований, редакции и Майдана иностранных дел сообщает: 20 декабря 2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на 4 суток – с 21 по 24 декабря 2019 года. Почему? – Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд, – написал он.

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Ранее мы писали о том, в какой состоянии вернулись украинские корабли, захваченные в Керченском проливе.

Источник: Андрей Клименко