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Факты / Украина / Политика

Украли унитазы, плафоны и розетки: в каком состоянии корабли, восхищенные в Керченском проливе

Командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда, которые были задержаны в Керченском проливе возвращаются в Украину на буксире, так как россияне их фактически разграбили.

Украли унитазы, плафоны и розетки: в каком состоянии корабли, восхищенные в Керченском проливе

По прогнозам Игоря Вороненко, корабли прибудут около 16.00, так как сейчас они уже вошли в территориальные воды Украины.

– Продолжается буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, русские их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян, – заявил он.

Командующий Военно-морскими силами подчеркивает, что весь мир должен узнать о неприемлемо отношении России к украинским судам.

Читайте: Загороднюк: Возвращение кораблей – выполнение Россией решения Морского трибунала

До сих пор неизвестно, какое техническое состояние атакованных судов Бердянск, Никополь и Яны Капу, однако Украина будет требовать от России компенсацию за поврежденное имущество.

Как известно, Россия решила исполнить приговор Международного трибунала по морскому праву и вернуть захваченные 25 ноября 2018 украинские корабли.

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