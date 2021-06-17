Высланный посол США вернется в Россию, а российский посол в США. Об этом во время встречи договорились президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин.

Такую новость сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров. По его словам, сроки возврата дипломатических представителей будут объявлены позже.

— Что касается возвращения послов на места своей работы, в Москву — американского посла, в Вашингтон — русского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Послы возвращаются к месту своей службы.

Также Путин отметил, что Государственный департамент США и Министерство иностранных дел РФ проведут консультации по дипломатическому взаимодействию.

Встреча Путина и Байдена

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоялась 16 июня в городе Женева (Швейцария). Президенты США и России обсудили отношения между странами, а также урегулирование конфликта на Донбассе.

Переговоры продолжались более трех часов. После этого президенты устроили отдельные пресс-конференции.

В марте США и Россия взаимно отозвали своих послов. Первой на шаг решилась РФ после заявления Байдена о Путине-убийце.