Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Дмитро Кудрявцев |

В Женеве завершились переговоры Байдена и Путина

Путин-Байден

В женевской вилле Ла-Гранж завершились переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Встреча проходила в полностью закрытом формате, журналистов внутрь здания допустили только на время протокольной фотосъемки.

Переговоры продолжались в общей сложности более трех с половиной часов и проходили в два раунда – сначала в узком составе, а после небольшого перерыва с участием расширенных делегаций.

Читайте
Пресс-конференция Джо Байдена по итогам встречи с Путиным (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Байден уже покинул виллу, поскольку совместной пресс-конференции с Путиным запланировано не было.

Сам российский президент к прессе до сих пор не вышел.

Переговоры Байдена и Путина

На встрече в Женеве президент США Джо Байден планировал обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным как двусторонние отношения, так и международную политику.

По результатам переговоров президент США проведет одиночную пресс-конференцию.

В то же время в Кремле добавили, что на повестке дня встречи — состояние и перспективы развития российско-американских отношений.

Теги: , , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка