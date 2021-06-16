В Женеве завершились переговоры Байдена и Путина

В женевской вилле Ла-Гранж завершились переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Встреча проходила в полностью закрытом формате, журналистов внутрь здания допустили только на время протокольной фотосъемки.

Переговоры продолжались в общей сложности более трех с половиной часов и проходили в два раунда – сначала в узком составе, а после небольшого перерыва с участием расширенных делегаций.

Байден уже покинул виллу, поскольку совместной пресс-конференции с Путиным запланировано не было.

Сам российский президент к прессе до сих пор не вышел.

Переговоры Байдена и Путина

На встрече в Женеве президент США Джо Байден планировал обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным как двусторонние отношения, так и международную политику.

По результатам переговоров президент США проведет одиночную пресс-конференцию.

В то же время в Кремле добавили, что на повестке дня встречи — состояние и перспективы развития российско-американских отношений.