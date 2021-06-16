В Женеве завершились переговоры Байдена и Путина

В женевской вилле Ла-Гранж завершились переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
Встреча проходила в полностью закрытом формате, журналистов внутрь здания допустили только на время протокольной фотосъемки.
Переговоры продолжались в общей сложности более трех с половиной часов и проходили в два раунда – сначала в узком составе, а после небольшого перерыва с участием расширенных делегаций.
Байден уже покинул виллу, поскольку совместной пресс-конференции с Путиным запланировано не было.
Сам российский президент к прессе до сих пор не вышел.
Переговоры Байдена и Путина
На встрече в Женеве президент США Джо Байден планировал обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным как двусторонние отношения, так и международную политику.
По результатам переговоров президент США проведет одиночную пресс-конференцию.
В то же время в Кремле добавили, что на повестке дня встречи — состояние и перспективы развития российско-американских отношений.