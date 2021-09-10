Северный поток-2 полностью достроили — Газпром

Российский газопровод Северный поток-2 полностью достроили. Об этом утром 10 сентября сообщил председатель правления компании Газпром Алексей Миллер.

— На утреннем оперативном совещании в ПАО Газпром председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, крупнейший в России производитель и экспортер природного газа, компания Газпром, намерена запустить Северный поток-2 в начале октября.

Ранее монополист сообщал, что по оценкам, в 2021 году может обеспечить поставку по газопроводу 5,6 млрд куб. м газа.

Северный поток-2 является угрожающим проектом для Украины из-за значительных экономических потерь и возможности усиления агрессии и влияния России. Об этом неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский и другие чиновники не только из Украины, но и со всего мира.

В июле США и Германия заключили соглашение о завершении строительства Северного потока-2. Стороны договорились принять ряд мер в случае, если Россия будет использовать газопровод в качестве рычага воздействия. В частности, Берлин обязался ввести санкции.

Также лидеры США и Германии договорились инвестировать в украинскую возобновляемую энергетику и способствовать продолжению контракта по транзиту газа через Украину до 2024 года.

В начале августа девять стран опубликовали совместное заявление против строительства Северного потока-2. К инициативе присоединились дипломаты Украины, США, Польши, Великобритании, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии.

В Офисе президента Украины сообщили, что Украина будет терять ежегодно $1,5 млрд, если Северный поток-2 запустят и Россия прекратит транзит газа.

Источник: Газпром