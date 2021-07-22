Соглашение США и Германии по российскому газопроводу Северный поток-2, обнародованное 21 июля на сайте немецкого МИДа, вызвало неоднозначную реакцию и много критики. Несмотря на то, что идеи и предложения Украины были учтены, о чем заявили в Госдепе, в документе нет главного — сделка не останавливает сам проект.

Факты ICTV предлагают пройтись по ключевым тезисам документа под названием Совместное заявление Соединенных Штатов и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей.

Важные моменты сделки:

США и Германия решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь, а также возлагают на Россию ответственность за агрессию и деструктивные действия, накладывая санкции и другие инструменты.

Германия обязуется активизировать усилия в рамках нормандского формата для выполнения Минских соглашений.

Если Россия попытается использовать энергетику как оружие или делать агрессивные шаги против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призовет Евросоюз к принятию эффективных мер, в частности в виде введения санкций. Это обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала трубопровод Северный поток-2 для достижения агрессивных политических целей.

Стороны соглашения также поддерживают энергетическую безопасность Украины, Центральной и Восточной Европы.

США и Германия соглашаются продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. Соответственно Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы позволить Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до 10 лет, и назначить для этой цели специального представителя. Переговоры должны начаться не позднее 1 сентября.

Германия обязуется создать Зеленый фонд для Украины, который будет способствовать энергетической безопасности страны, с привлечением инвестиций в размере не менее $1 млрд.

ФРГ продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты по Украине, в частности в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, что включает назначение спецпосланника со специально выделенным фондом в $70 млн.

Реакция Украины и Польши

Реакция МИДа была категоричной — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ, поскольку российский проект угрожает безопасности Украины, более того — уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

Глава МИД также сделал совместное заявление с польским коллегой Збигневом Рау. Главный посыл — Украина и Польша вместе с союзниками и в дальнейшем будут противодействовать запуску газопровода, поскольку актуальные предложения, которые поступают для минимизации угрозы от запуска газопровода, не являются достаточно эффективными.

— Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС, — объяснил Кулеба.

А председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился с открытым письмом к спикеру Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, в котором называет российский газопровод инструментом гибридной войны.

Он призывает конгрессменов воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы.

— Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к его строительству, — отметил спикер парламента в письме.

Почему соглашение раскритиковал Сенат США

Американские сенаторы от обеих партий критикуют соглашение по Северному потоку-2, поскольку в течение нескольких лет противостоят строительству российского трубопровода.

Республиканец Тед Круз откровенно назвал соглашение “знаковой геополитической победой для Путина и катастрофой для США и союзников”.

А демократ Джин Шахин не уверена в том, что соглашение позволит смягчить негативные последствия запуска российского проекта, а скорее позволит Кремлю расширить свое пагубное влияние на всю Восточную Европу.

Какие выводы должна сделать Украина

Несмотря на недовольство Украины тем, что соглашение не предусматривает закрытия Северного потока-2, газопровод завершат, и это было вполне предсказуемо, считает политолог Олег Саакян.

— Недовольство с украинской стороны связано с максималистской позицией, которая заявлена ​​с самого начала. Но с момента, когда Байден дал понять, что не будет жестко отстаивать недострой и вводить санкции против немецких компаний, а наоборот — идти по пути реанимации американско-немецкого союза, и, в частности, за счет Северного потока-2, нужно было переориентироваться на более реалистичную позицию, — заявил он в комментарии Фактам ICTV.

По его мнению, Украина должна была готовиться к тому, что газопровод достроят, и добиваться минимизации негативных последствий.

А политолог Алексей Якубин обратил внимание на несколько важных моментов, которые дают четкое представление о ключевых приоритетах администрации Байдена не только в отношении Украины.

— США этим соглашением демонстрируют свой подход в целом к ​​украинским и европейским делам. То есть они считают, что вопрос Украины — это вопрос европейский. Это проходит генеральной линией. США демонстрируют, что они не хотят идти на разрушение трансатлантического единства в вопросах Северного потока-2, вступая в споры с Германией в контексте Украины. То есть трансатлантическое единство для администрации Байдена является более важным, и они ради этого готовы закрыть глаза на газопровод, — отметил эксперт.

Второй важный момент, который выделил Якубин, — США продемонстрировали лимиты своей готовности или участия в вопросах Украины.

— Там есть апелляция к нормандскому формату, но ничего о том, что они готовы к нему присоединиться, только что готовы содействовать. По сути, Соединенные Штаты передоверяют вопрос Украины Германии. То есть они берут на себя обязательства наблюдателя, готового в случае чего поддержать финансово или ввести дополнительные ограничения относительно РФ, — сказал политолог.

Более того, в этой сделке прослеживается тезис, что Байден не хочет идти на конфронтацию с Россией — признает различия в позициях, но соглашается, что Северный поток-2 имеет право на существование.

— Здесь очень важный вывод — Байден приоритетом для США считает соперничество с Китаем, и ради этого может пойти на восстановление трансатлантического единства с Германией, а с Россией не надо конфликтовать, — подытожил Якубин.