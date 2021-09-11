Глава Нафтогаза Украины Юрий Витренко считает, что санкции Соединенных Штатов Америки еще могут заблокировать работу российского газопровода Северный поток-2.

Об этом Витренко заявил в ходе форума YES Brainstorming 11 сентября в Киеве. По его мнению, европейские компании не будут покупать газ, если США введут санкции против СП-2.

— Если правительство США введет санкции, то европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать, — сказал Витренко.

Глава Нафтогаза отметил, что санкции США долгое время останавливали строительство проекта, однако сейчас ограничения для газопровода сняли.

Правительство США во время визита президента Владимира Зеленского пообещало Украине конкретные шаги в случае запуска российского газопровода Северный поток-2.

В частности, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки будут инвестировать в Украину. Америка готова вложить в течение следующих 10 лет $100 млрд в наше государство. Однако есть условия — Америка требует от Украины продолжать внедрение реформ и борьбу с коррупцией.