Российская Федерация уже начала использовать газопровод Северный поток-2 как оружие против Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве 11 сентября.

— Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины. По данным биржи IC Future, в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила $700 за 1 000 кубометров на максимум, достигнув €57,25 за МВт/ч, — сказал Ермак.

Вчера утром, 10 сентября, стало известно, что российский газопровод Северный поток-2 уже полностью достроили.

Российский Газпром строил газопровод совместно с компаниями Германии, Франции и Австрии. Европарламент высказывался против строительства Северного потока-2, природоохранные организации Германии подавали жалобы с целью остановить реализацию проекта.

Сейчас Российская Федерация начала использовать газопровод как оружие против нашего государства. Страна будет иметь возможность поставлять российский газ в страны Европы без украинской газотранспортной системы. Такой шаг России приведет к потере Украиной значительных доходов от транзита голубого топлива.