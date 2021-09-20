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Факты / Мир / Росія
Абрамова Юлія |

Атаки зашкаливают: ЦИК РФ обвинила Германию, США и Украины в кибератаках

Атаки зашкаливают: ЦИК РФ обвинила Германию, США и Украины в кибератаках

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о хакерских атаках на единый портал российских госуслуг.

Большинство из них, по ее словам, осуществляются из США и Германии.

Памфилова сказала, что атаки очень зашкаливают. Председатель ЦИК даже предоставила их процентное соотношение.

— По странам: США — 50%, Германия — 25%, Россия — 10%, Китай — 10%, Украина — 5%, — заявила она.

Атакуют, по ее словам, и сайт для дистанционного электронного голосования.

Накануне США обвинили Россию в бездействии в борьбе с киберпреступниками.

Представители правоохранительных органов и кибербезопасности США отметили, что все предупреждения, которые были сделаны России по сокрытию киберпреступников не произвели должного эффекта.

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В США напомнили, что президент Джо Байден дважды призывал Владимира Путина начать противодействовать киберпреступникам на территории России.

Источник: DW

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