Соединенные Штаты Америки обвиняют Россию в бездействии в борьбе с киберпреступниками.

Представители правоохранительных органов и кибербезопасности США отмечают, что все предупреждения, которые были сделаны России относительно сокрытия киберпреступников “не произвели должного эффекта”.

— Нет никаких признаков того, что российское правительство приняло меры по прекращению деятельности субъектов, использующих программы-вымогатели, которые действуют в попустительской среде, которая там создана, — отметил заместитель директора ФБР Пол Эббейт.

В США напомнили, что президент Джо Байден дважды призвал Владимира Путина начать противодействовать киберпреступникам, которые действуют с территории России.

— Мы просили о помощи и сотрудничестве в отношении тех, кто, как мы знаем, находится в России, против кого у нас есть обвинительные заключения, и мы не увидели никаких действий, — добавил Эббейт.

Также в Вашингтоне отметили, что после встречи Байдена и Путина, на которой обсуждали этот вопрос, количество кибератак с территории России уменьшилось, хотя Москва не признавала своей причастности.

Кибератаки с РФ

В конце июля президент США Джо Байден заявил, что кибератаки могут привести к реальной войне с реальным оружием.

Он рассказал, что Россия хочет вмешаться в следующие американские выборы и использует для этого дезинформацию.