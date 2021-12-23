Путин подтвердил переговоры с США по безопасности в Европе в начале 2022

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в начале 2022 года в Женеве могут пройти переговоры представителей России и США по вопросам безопасности в Европе.

Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции, которую транслировали российские телеканалы.

– Мы прямо задали вопрос, что никакого движения НАТО дальше на восток быть не должно. Мяч на их стороне. Они должны нам что-то ответить… В общем, мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этим переговорам в самом начале года в Женеве, – сказал Владимир Путин.

По его словам, представители с обеих сторон уже назначены.

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать Совет между РФ и Альянсом в начале 2022 года, чтобы обсудить предложения по безопасности, изложенные в проектах договоров МИД России.

По его словам, сейчас важно найти способ снизить напряженность и избежать любой дальнейшей эскалации ситуации, однако предупредил Москву, что Альянс не пойдет на компромиссы в отношении своего права защищать всех союзников, а также относительно права Украины выбирать собственный путь.