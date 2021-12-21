Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за то, чтобы Совет между РФ и Альянсом прошел в начале следующего года.

Об этом Столтенберг сказал 21 декабря.

– Я намерен созвать Совет Россия-НАТО в начале следующего года, чтобы сесть и обсудить очень серьезные вопросы с Россией, – подчеркнул он.

По его словам, у союзников по НАТО единая позиция и подход, основанные на сдерживании, когда дело касается России.

– Нужно быть сильными, твердыми, готовыми и способными защищать друг друга. Но в то же время союзники по НАТО открыты для диалога с Россией. Мы готовы к конструктивному диалогу с Россией, – подчеркнул генсекретарь Альянса.

Он добавил, что в такие трудные времена, как сейчас, особенно важно попытаться решить вопрос с помощью обсуждения, найти способ снизить напряженность и избежать любой дальнейшей эскалации ситуации.

– Но любой диалог с Россией, конечно же, должен уважать основные принципы, на которых основывается европейская безопасность, а также документы и принципы, на которых европейская безопасность основывалась на протяжении десятилетий. И это включает в себя право каждой нации выбирать свой собственный путь, – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО не пойдет на компромисс в отношении своего права защищать всех союзников, а также – относительно права Украины “выбирать собственный путь”.

– Когда мы будем вести диалог с Россией, будем тесно консультироваться с нашими партнерами, в том числе с Украиной… Все союзники едины в призыве России к деэскалации, к снижению напряженности. Все союзники выразили свою глубокую озабоченность наращиванием военного потенциала, которое мы наблюдаем за последние недели. Это неспровоцировано и необъяснимо, – сообщил генсек НАТО.

Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщает, что в НАТО не могут договориться о переговорах с РФ о гарантиях безопасности.

17 декабря Россия выдвинула НАТО условия так называемых гарантий безопасности.

Она потребовала, чтобы Североатлантический союз отказался от расширения на восток, в частности – от перспектив вступления Украины и Грузии в НАТО.

Однако Йенс Столтенберг отверг претензии Кремля и заявил, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.

Напомним, по данным западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США, Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

До этого Столтенберг сообщал, что в НАТО не видят признаков того, что количество российских войск у границ Украины уменьшается.