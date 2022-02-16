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Факты / Мир / Россия

В РФ заявили об отводе военной техники после учений в оккупированном Крыму

Валентина Летяк редактор ленты
Навчання військ РФ

В Минобороны РФ сегодня заявили о продолжении отвода своих войск, в этот раз после завершения учений в оккупированном Крыму.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что подразделения Южного военного округа возвращаются эшелонами в пункты постоянной дислокации через Крымский мост.

Речь идет о бронетехнике на гусеничном ходу, то есть танках, боевых машинах пехоты и самоходных артиллерийских установках.

– Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей, – сообщает Минобороны РФ.

Вчера Россия заявляла о возвращении в гарнизоны подразделений Южного и Западного военных округов после совместных российско-белорусских учениях Союзная решимость-2022.

Однако международные партнеры Украины не могут подтвердить отведение войск РФ от ее границ. В частности, об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации с безопасностью вокруг Украины.

По его словам, американские аналитики зафиксировали более 150 тыс. военных, расположенных в Беларуси и РФ.

Байден считает, что, несмотря на заявления об отводе войск, угроза вторжения России остается вполне возможной.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина поверит в деэскалацию, когда увидит реальный отвод войск РФ, а не только слышит какие-то заявления.

Он подчеркнул, что только тогда, когда увидят отвод, поверят в деэскалацию.

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Фото: Минобороны РФ

Источник: Интерфакс

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