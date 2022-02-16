В РФ заявили об отводе военной техники после учений в оккупированном Крыму

В Минобороны РФ сегодня заявили о продолжении отвода своих войск, в этот раз после завершения учений в оккупированном Крыму.
В российском оборонном ведомстве утверждают, что подразделения Южного военного округа возвращаются эшелонами в пункты постоянной дислокации через Крымский мост.
Речь идет о бронетехнике на гусеничном ходу, то есть танках, боевых машинах пехоты и самоходных артиллерийских установках.
– Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей, – сообщает Минобороны РФ.
Вчера Россия заявляла о возвращении в гарнизоны подразделений Южного и Западного военных округов после совместных российско-белорусских учениях Союзная решимость-2022.
Однако международные партнеры Украины не могут подтвердить отведение войск РФ от ее границ. В частности, об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации с безопасностью вокруг Украины.
По его словам, американские аналитики зафиксировали более 150 тыс. военных, расположенных в Беларуси и РФ.
Байден считает, что, несмотря на заявления об отводе войск, угроза вторжения России остается вполне возможной.
Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина поверит в деэскалацию, когда увидит реальный отвод войск РФ, а не только слышит какие-то заявления.
Он подчеркнул, что только тогда, когда увидят отвод, поверят в деэскалацию.
Фото: Минобороны РФ