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Факты / Мир / Россия

Россия заявила об отведении войск от украинских границ

Марта Бондаренко редактор ленты
Російські військові в Криму

Подразделения Южного и Западного военных округов Российской Федерации, которые принимали участие в совместных российско-белорусских учениях Союзная решимость-2022, сегодня начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны. Таким образом, Россия отводит свои войска от границ Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подразделения, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт.

Генерал-майор ВС РФ Игорь Конашенков сообщил, что на полигоне Обуз-Лесновский, 19 февраля, будут проводиться боевые стрельбы. Так, бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Беларуси при поддержке авиации отработает задачи ведения оборонительного боя.

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Продолжается проведение учений и на других полигонах на территории Российской Федерации.

Отдельные подразделения российских военных отведут своим ходом в составе воинских колонн.

Напомним, что 10 февраля в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения Союзная решимость-2022, которые подогрели волну разговоров о возможной новой эскалации.

Источник: Минобороны РФ

Фото: Dreamstime

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