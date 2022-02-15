Подразделения Южного и Западного военных округов Российской Федерации, которые принимали участие в совместных российско-белорусских учениях Союзная решимость-2022, сегодня начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны. Таким образом, Россия отводит свои войска от границ Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Подразделения, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт.
Генерал-майор ВС РФ Игорь Конашенков сообщил, что на полигоне Обуз-Лесновский, 19 февраля, будут проводиться боевые стрельбы. Так, бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Беларуси при поддержке авиации отработает задачи ведения оборонительного боя.
Продолжается проведение учений и на других полигонах на территории Российской Федерации.
Отдельные подразделения российских военных отведут своим ходом в составе воинских колонн.
Напомним, что 10 февраля в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения Союзная решимость-2022, которые подогрели волну разговоров о возможной новой эскалации.
Источник: Минобороны РФ