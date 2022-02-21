Путин примет решение о признании “ЛДНР” сегодня

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совбеза РФ сказал, что уже 21 февраля примет решение о признании “независимости” так называемых ЛНР и ДНР.

– Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Хочу вас поблагодарить за эту встречу и совещание, – сказал он.

Все его участники, в том числе премьер Михаил Мишустин, главы МИД, Минобороны, МВД, ФСБ, а также спикеры обеих палат парламента, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев высказались за “признание” терррористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

Просили Путина сегодня об этом и главари донецких и луганских боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

А Госдума РФ 15 февраля поддержала обращение к президенту РФ о “признании” террористических псевдогосударственных образований “ДНР” и “ЛНР”.

Если Кремль поддержит обращение Госдумы и главарей террористических организаций, это будет означать автоматический выход России из Минских договоренностей.

Относительно времени проведения самого заседания Совбеза много вопросов, поскольку, по данным некоторых изданий, его трансляция проходила в записи, примерно через пять часов после мероприятия.