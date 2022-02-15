Во вторник, 15 февраля, Госдума России поддержала постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по поводу “признания” террористических псевдогосударственных образований “ДНР” и “ЛНР”.

Решение российские депутаты приняли путем рейтингового голосования.

В общей сложности были подготовлены два проекта постановлений об обращении к Путину с просьбой “признать Д/ЛНР” (один предусматривал консультации с МИД РФ по этому вопросу, другой – немедленное обращение к российскому президенту). Поддержку получил проект КПРФ о немедленном обращении (351 голос).

Свое решение в Госдуме РФ мотивируют тем, что Киев якобы не соблюдает Минские договоренности, а потому признание террористических организаций “ДНР/ЛНР” якобы позволит “обеспечить гарантии безопасности” для “защиты” жителей временно оккупированных территорий украинского Донбасса от “внешних угроз”.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил, что поддержанное сегодня постановление будет безотлагательно направлено Путину.

Позиция МИД Украины

Сегодня еще до принятия постановления в Госдуме РФ ситуацию с возможным признанием “Д/ЛНР” прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что принятие такого решения будет означать автоматический выход России из Минских договоренностей.

– Что касается возможного признания российской Думой так называемых “Л/ДНР”. Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями, – отметил Кулеба.

Министр уточнил, что Киев уже предупредил об этой позиции партнеров.

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Источник: Госдума РФ, МИД Украины