На президента Украины Владимира Зеленского за последнюю неделю было совершено как минимум три покушения.

Об этом со ссылкой на источники сообщает британское издание The Times.

Сообщается, что для убийства украинского президента были отправлены две разные группировки — наемники Вагнера и чеченский спецназ. Оба были сорваны антивоенными элементами в Федеральной службе безопасности России (ФСБ).

Издание пишет, что наемники Вагнера в Киеве понесли потери во время своих попыток. Они были крайне встревожены тем, насколько хорошо была проинформирована служба безопасности Зеленского.

Украинские официальные лица утверждают, что информация о покушениях поступила от недовольных агентов ФСБ, выступающих против российского вторжения в Украину.

— Могу сказать, что мы получили информацию от [Федеральной службы безопасности России], которые не хотят участвовать в этой кровавой войне. И благодаря этому была уничтожена элитная группа Кадырова, которая пришла сюда, чтобы устранить нашего президента, — заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Один дипломатический источник заявил The Times, что если бы попытка покушения на Зеленского была успешной, это бы повлияло на ход войны в Украине.

Так, одна попытка покушения была пресечена в субботу на окраине Киева. Группу чеченских наемников ликвидировали еще до покушения.

В свою очередь, наемники Вагнера ничего не знали о чеченской группировке, но предприняли собственные попытки убрать Зеленского. Они более шести недель находились в Киеве, отслеживая деятельность 24 высокопоставленных украинских целей.

Группе было приказано дождаться прибытия российского спецназа, чтобы организовать им безопасный коридор из Киева после того, как убийства будут завершены. Они считали, что штурм Киева отвлечет внимание украинских чиновников и даст возможность завершить свою миссию.

Однако из-за того, что колонна танков застряла за пределами города, темп атаки оказался ниже ожидаемого.

Издание пишет, что на наемников оказывалось мощное давление со стороны Москвы. Кремль требовал завершения миссии. Сообщается, что вагнеровцы намерены совершить 24 убийства из своего списка в течение нескольких дней.

Источник, близкий к наемникам в Киеве, настаивает на том, что, несмотря на потерю части группы в ходе неудачных операций, численность по-прежнему на их стороне: только в столице их около 400 человек.

The Times пишет, что группа Вагнера впервые прибыла на территорию Украины в 2014 году, когда для разжигания конфликта на Донбасс были отправлены российские боевики в штатском. Это дало право Кремлю отрицать какую-либо причастность России к военному конфликту.

Группой Вагнера руководит Евгений Пригожин, который также управляет бото-фабриками и онлайн-армией, а еще он известен как “повар Путина”.

В конце декабря контингент Вагнера покинул ряд африканских стран. Они перегруппировались на базе примерно в 120 км от Москвы, после чего были отправлены траншами на Донбасс и на юг Украины.

Последняя группа из 400 наемников пересекла украинскую границу из Беларуси и проникла в столицу Киев до конца января.

Дипломатический источник уверяет, что убийство, совершенное группой Вагнера, было бы труднее отследить до Кремля.

— Одна миссия, которую они могли бы выполнить, — это задействовать систему лазерного наведения. Найти президента и поставить на него лазерный целеуказатель, тогда российская авиация могла бы бомбить очень быстро, — сказал источник.

Представитель европейской разведки сообщил Bloomberg, что видел документы ФСБ, согласно которым Кремль планировал контролировать захваченные города с помощью драконовских ограничений гражданских свобод, жестокого подавления массовых беспорядков и репрессивных задержаний организаторов протестов с целью слома боевого духа.

С самого начала вторжения России в Украину президент Зеленский заявлял, что он является мишенью номер один для вражеских сил.