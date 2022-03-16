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Факты / Мир / Россия

ПАСЕ приняла решение исключить Россию из Совета Европы

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
ПАСЕ приняла решение исключить Россию из Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендует исключить Россию из Совета Европы. За это решение проголосовали депутаты из 46 стран Европы.

– Россия, пытаясь сохранить лицо, сегодня подала письмо в Совет Европы о добровольном выходе из организации. Вместо этого мы добиваемся именно исключения России, и мы сделали все для этого. Такого единства в ПАСЕ еще не было – 216 за из 219 голосов. ПАСЕ исправляет свои ошибки, — подчеркнула глава украинской делегации в Ассамблее, народный депутат от Слуги народа Мария Мезенцева.

Следует отметить, что финальную точку в этой истории поставит Комитет министров Совета Европы в четверг, 17 марта.

— Ожидается, что Комитет как можно быстрее определит дату, с которой Россия больше не будет считаться членом Совета Европы, а значит – демократического пространства, в котором уважаются ценности верховенства права и прав человека, — подытожила Мезенцева.

Также сказано, что украинская делегация достигла положительного голосования поправки о предоставлении помощи для защиты украинского авиапространства – то есть закрытия неба.

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