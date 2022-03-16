ПАСЕ приняла решение исключить Россию из Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендует исключить Россию из Совета Европы. За это решение проголосовали депутаты из 46 стран Европы.

– Россия, пытаясь сохранить лицо, сегодня подала письмо в Совет Европы о добровольном выходе из организации. Вместо этого мы добиваемся именно исключения России, и мы сделали все для этого. Такого единства в ПАСЕ еще не было – 216 за из 219 голосов. ПАСЕ исправляет свои ошибки, — подчеркнула глава украинской делегации в Ассамблее, народный депутат от Слуги народа Мария Мезенцева.

Следует отметить, что финальную точку в этой истории поставит Комитет министров Совета Европы в четверг, 17 марта.

— Ожидается, что Комитет как можно быстрее определит дату, с которой Россия больше не будет считаться членом Совета Европы, а значит – демократического пространства, в котором уважаются ценности верховенства права и прав человека, — подытожила Мезенцева.

Также сказано, что украинская делегация достигла положительного голосования поправки о предоставлении помощи для защиты украинского авиапространства – то есть закрытия неба.